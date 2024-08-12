Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Belçika'da Liberal Parti Yeni Lider Arayışında

Belçika Başbakanı De Croo’nun liderliğindeki Open Vld Partisi, seçim kaybının ardından yeni lider arıyor.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 13:17
Belçika'da Liberal Parti Yeni Lider Arayışında

Open Vld Partisi, Yeni Liderini Seçiyor

Belçika'nın başbakanı Alexander De Croo'nun liderliğini üstlendiği Open Vld Partisi, 9 Haziran'da gerçekleşen seçimler sonrası ciddi bir hezimet yaşamış durumda. Seçimlerde beklenenin çok altında kalan sonuçların ardından, parti yeni bir lider arayışına girdi.

Delegeler Oylayacak

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga’ya göre, Flaman liberal partinin yaklaşık 40 bini aşan delegesi, yeni liderlerini belirlemek için oy kullanmaya gidecekler. Seçim sonuçlarından sonra görevinden ayrılan De Croo'dan koltuğu devralan Tom Ongena'nın yerine geçmek üzere 8 aday yarışacak.

Oylama Sürecinin Detayları

Oylamanın ilk turu 17 Ağustos'ta sona erecek. Eğer bu turda oyların yarısından fazlasını alan bir aday çıkmazsa, en fazla oyu alan iki aday 19-24 Ağustos tarihlerinde ikinci turda yarışacak. Ayrıca, yönetim kurulundaki 20 koltuk için yarışa katılanlar arasında De Croo'nun da bulunduğu çeşitli isimler yer alıyor.

Seçim Sonuçlarına Tepkiler

Open Vld, 9 Haziran'daki genel seçimlerde federal parlamentoda 9. sırayı alarak yalnızca %5,4 gibi düşük bir destek oranı toplayabildi. Flaman parlamentosunda oy oranı %8,3, Brüksel Başkent Bölgesi'nde ise %10,6 olarak kaydedildi.

De Croo, bu seçimlerin ardından parti başkanlığından istifa ettiğini açıkladı. Bununla birlikte, 13 Ekim'de gerçekleşecek yerel seçimlerde memleketi Brakel'in belediye başkanlığı için aday olma niyetini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

Vatandaşa gece yarısı yüzde 233 zam şoku! Resmi Gazete de 00.00'da onay verildi

60 KPSS ile itfaiye eri alımı açıldı! O ilde yaşayanlara dolgun maaşlı kariyer

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor

8 bankanın promosyon rekabeti o kişilere yaradı! 35.000 TL ödenecek

60 KPSS ile itfaiye eri alımı açıldı! O ilde yaşayanlara dolgun maaşlı kariyer

O üniversiteye KPSS’li KPSS’siz personel aranıyor! Yüksek maaşla herkes başvuracak

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak

Vatandaşa gece yarısı yüzde 233 zam şoku! Resmi Gazete de 00.00'da onay verildi

Resmi Gazete de açıklandı! 5 kadroda personel alımı bu sabah başladı!

18-35 yaşa o kurumdan memurluk teklifi geldi! İŞKUR’a bugün başvuranlar daimi işçi olacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti