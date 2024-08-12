Belçika'da Liberal Parti Yeni Lider Arayışında

Open Vld Partisi, Yeni Liderini Seçiyor

Belçika'nın başbakanı Alexander De Croo'nun liderliğini üstlendiği Open Vld Partisi, 9 Haziran'da gerçekleşen seçimler sonrası ciddi bir hezimet yaşamış durumda. Seçimlerde beklenenin çok altında kalan sonuçların ardından, parti yeni bir lider arayışına girdi.

Delegeler Oylayacak

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga’ya göre, Flaman liberal partinin yaklaşık 40 bini aşan delegesi, yeni liderlerini belirlemek için oy kullanmaya gidecekler. Seçim sonuçlarından sonra görevinden ayrılan De Croo'dan koltuğu devralan Tom Ongena'nın yerine geçmek üzere 8 aday yarışacak.

Oylama Sürecinin Detayları

Oylamanın ilk turu 17 Ağustos'ta sona erecek. Eğer bu turda oyların yarısından fazlasını alan bir aday çıkmazsa, en fazla oyu alan iki aday 19-24 Ağustos tarihlerinde ikinci turda yarışacak. Ayrıca, yönetim kurulundaki 20 koltuk için yarışa katılanlar arasında De Croo'nun da bulunduğu çeşitli isimler yer alıyor.

Seçim Sonuçlarına Tepkiler

Open Vld, 9 Haziran'daki genel seçimlerde federal parlamentoda 9. sırayı alarak yalnızca %5,4 gibi düşük bir destek oranı toplayabildi. Flaman parlamentosunda oy oranı %8,3, Brüksel Başkent Bölgesi'nde ise %10,6 olarak kaydedildi.

De Croo, bu seçimlerin ardından parti başkanlığından istifa ettiğini açıkladı. Bununla birlikte, 13 Ekim'de gerçekleşecek yerel seçimlerde memleketi Brakel'in belediye başkanlığı için aday olma niyetini belirtti.