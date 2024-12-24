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Belçika'da M Çiçeği Virüsünün Yeni Varyantı Tespit Edildi

Belçika'da M çiçeği virüsünün yeni varyantı Valon bölgesinde görüldü. Virüs, hastada Afrika'dan gelen temas sonrası belirlendi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 18:04
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 18:04
Belçika'da M Çiçeği Virüsünün Yeni Varyantı Tespit Edildi

Belçika'da M Çiçeği Virüsünün Yeni Varyantı Ortaya Çıktı

Belçika, Valon bölgesinde bir hastada M çiçeği virüsünün yeni bir varyantını ilk kez tespit etti. Bu gelişme, Belçika sağlık enstitüsü Sciensano tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.

Virüs Teşhis Edilen Hastanın Durumu

Açıklamada, hastanın Afrika'da virüs belirtileri gösteren bir bireyle cinsel temas sonucunda enfekte olduğu ifade edildi. Teşhis edilmeden önce hastanın kendisini izole ettiği bilgisi verildi.

Genel Risk Seviyesi Düşük

Sciensano, virüsün genel nüfus için düşük riskli olduğunu belirtirken, ülke genelinde alınan önlemlerin etkili olduğunu vurguladı. Bununla birlikte, yeni varyantın önceki varyantlardan daha bulaşıcı olabileceği konusunda uyarılar yapıldı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Uyarısı

M çiçeği virüsü, 14 Ağustos 2022'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu' olarak ilan edilmişti. Önceki dönemlerde virüs, Almanya, İsveç, İngiltere, ABD ve bazı Azya ülkelerinde de görülmüştü.

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