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Belçika'da Mavi Dil Hastalığı Alarmı

Belçika'da hayvanları etkileyen mavi dil hastalığı yayılıyor, 874 hayvan enfekte oldu.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 17:09
Belçika'da Mavi Dil Hastalığı Alarmı

Belçika'da Mavi Dil Hastalığı Salgını

Belçika'da koyun, keçi, inek ve diğer sığır türlerinde görülen mavi dil hastalığı vakaları artış gösteriyor. Federal Gıda Ajansı, hastalığın ülke genelinde yayılma oranı hakkında güncel verileri paylaştı.

Enfekte Hayvanların Durumu

Son verilere göre, ay başında belirlenen mavi dil hastalığı, şu anda 874 hayvanı etkisi altına almış durumda. Bu hayvanlardan 544'ü özellikle Flamanca konuşulan bölgede bulunuyor. Hastalık, en güçlü etkisini koyunlar üzerinde gösteriyor ve bu tür arasında ölümler yaşanıyor.

Etki Alanı ve Belirtiler

Mavi dil hastalığı, 500'den fazla çiftliği olumsuz etkileyerek, birçok hayvanın enfekte olmasına yol açtı. Ancak, şu ana kadar toplam kaç hayvanın telef olduğu henüz netlik kazanmadı. Hastalığın neden olduğu belirtiler arasında yüksek ateş, iştah kaybı, eklem ağrıları, süt kesilmesi, düşük ve solunum problemleri bulunuyor.

Virüsün Bulaşma Yolu

Virüs, insanlara bulaşmadığı için halk sağlığı açısından bir tehdit oluşturmazken, hastalık sivrisinekler aracılığıyla yayılarak hayvanların dillerinin mavi renge dönüşmesine neden oluyor. Bu durum, hastalığın isminin kökenini oluşturuyor.

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