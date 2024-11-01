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Belçika'da Müslümanlara Yönelik Ayrımcılık Araştırması

Belçika'da ayrımcılık vakalarının çoğu Müslümanlara karşı, bu konuda kapsamlı bir rapor yayınlandı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 11:19
Belçika'da Müslümanlara Yönelik Ayrımcılık Araştırması

Belçika'da Müslümanlara Yönelik Ayrımcılık Oranı Yüksek

Belçika Eşit Fırsat Merkezi'nin (Unia) Direktörü Patrick Charlier, Müslümanlara yönelik artan ayrımcılığın ciddiyetini vurguladı. Charlier, "Belçika için dini ayrımcılıktan bahsettiğimizde, bunun yüzde 90'ının Müslümanlarla ilgili olduğunu görüyoruz" dedi.

Artan Müslüman Karşıtlığı

Charlier, Avrupa'da Müslüman karşıtlığının artış gösterdiğini ifade ederek, Belçika'da ayrımcılığa maruz kalanların önemli bir kısmının başörtülü kadınlar olduğunu bildirdi. Son günlerde Avrupa Birliği'nin Temel Haklar Kurumu (FRA) tarafından yayımlanan rapor, Müslümanların yaşadığı ayrımcılıkla ilgili çarpıcı veriler sunuyor. Rapora göre, her iki Müslümandan biri gündelik yaşamında ayrımcılığa uğruyor.

Ayrımcılığın Görünen Yüzü

Müslüman kadınların, erkeklerden ve çocuklardan daha fazla ayrımcılığa maruz kaldığı belirtiliyor. Belçika'da, Müslüman bireylerin %43'ü konut bulma konusunda zorluklarla karşılaşıyor.

Kurumsal ve Eğitim Aşamasında Ayrımcılık

Charlier, ayrımcılıkla ilgili yürütülen çalışmaların en fazla istihdam alanında yoğunlaştığını ifade ederek, "Mağdurların çoğu kadın ve bu durum, başörtüsü yasağına dayanıyor" dedi.

Sosyal Medya ve Okullardaki Ayrımcılık

Son yıllarda, sosyal medya ve okul gibi alanlarda Müslümanlara yönelik ayrımcılığın da arttığı gözlemleniyor. Charlier, bu durumu endişe verici buluyor.

Müslüman ve Göçmen Karşıtlığının İlişkisi

Charlier, göçmen karşıtlığı ile Müslüman karşıtlığının birbirini etkilediğini belirtirken, tarafsızlık ilkesinin bu durumu daha da karmaşık hale getirdiğini dile getirdi. Belçika'da, yeni hükümetin programında dini sembollere yönelik kısıtlamaların arttığına dikkat çeken Charlier, bu konudaki endişelerini aktardı.

Bir Denge Bulmak

Charlier, tarafsızlık ilkesinin Müslümanlara karşı gizli bir ayrımcılık biçimi olarak algılanmaması gerektiğini, bunun yerine din özgürlüğü ile tarafsızlık arasında bir denge bulunması gerektiğini savundu. "Bu dengeyi bulmak için diyalog içinde olmak zorundayız" diyerek sözlerini tamamladı.

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