Belçika'da Okul Yemekhanelerinin %32,3'ü Hijyen Standartlarını Karşılamıyor

FAVV-AFSCA'nin 2024 denetiminde 1008 okul mutfağı incelendi; %32,3'ünde hijyen eksiklikleri tespit edildi. El hijyeni, personel temizliği ve yüzeyler öne çıktı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 10:39
Belçika'da okul yemekhanelerinde hijyen alarmı

Belçika'da yapılan denetimler, okul yemekhanelerinin üçte birinin hijyen kurallarına uymadığını ortaya koydu.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre Belçika Gıda Zinciri Güvenliği Federal Ajansı (FAVV-AFSCA) tarafından 2024 yılında 1008 okulun mutfağında yapılan incelemede okulların yüzde 32,3'ünün hijyen standartlarını karşılamadığı tespit edildi.

En sık rastlanan eksiklikler

Denetimlerde en sık karşılaşılan uygunsuzluklar arasında el hijyenini sağlayacak yeterli lavabo ve ekipman eksikliği, personelin kişisel hijyen ve temiz kıyafet eksikliği ile yemek hazırlama yüzeylerinin temiz olmaması yer aldı.

FAVV-AFSCA geçen ay içerisinde de ülkenin farklı kentlerindeki huzurevlerinde ortak bir gıda ürününden kaynaklandığı değerlendirilen E.coli (STEC) bakterisi kaynaklı salgının baş gösterdiğini bildirmişti. Hastalanan 63 kişiden 8'i hayatını kaybetmişti.

