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Belçika'da Okullarda Akıllı Telefon Kullanımı Yasaklandı

Belçika'da Fransızca eğitim veren okullarda 2024-2025 döneminde akıllı telefon kullanımı yasaklandı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 11:28
Belçika'da Okullarda Akıllı Telefon Kullanımı Yasaklandı

Belçika'da Akıllı Telefon Yasağı

Belçika'nın Fransızca konuşulan bölgelerinde, okullarda akıllı telefon kullanımı yasaklandı. Başkent Brüksel'deki ilk ve orta dereceli okullarda uygulanacak bu yasak, Valonya-Brüksel Eğitim Ağı (WBE) tarafından alındı ve 26 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak yeni eğitim-öğretim döneminde geçerli olacak.

Yasanın Kapsamı

Bu yasak, 373 okul ve yaklaşık 132 bin 600 öğrenci için geçerli. Öğrencilerin, ilkokul ve ortaokul seviyelerinde akıllı telefonlarını okula getirmeleri yasaklanacak. Ancak, Belçika'nın Flamanca konuşulan bölgelerinde hala bu konuda bir yasak üzerinde anlaşma bekleniyor.

Yasanın Nedenleri

WBE, bu kararın arkasındaki gerekçe olarak, öğrencilerin birbirlerinin görsellerini çekerek sosyal medya platformlarında paylaşmasının artarak taciz suçlarına sebep olduğu kaygısını öne sürdü. Bazı okullar, farklı kurallar uygularken, bazıları ise elektronik cihazlara karşı daha esnek yaklaşımlarda bulunuyor.

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