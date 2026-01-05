DOLAR
Belçika'da Soğuk Dalga: Termometreler Eksi 17'yi Gösteriyor

IRM uyarıyor: Belçika'da sıcaklıklar eksi 10'a, sınır bölgelerde eksi 15-17'ye düşecek; sarı kod, yollar tuzlanıyor, kar ve buzlanma riski yüksek.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 18:50
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 18:50
Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (IRM) ülke genelinde etkili olacak soğuk hava dalgası nedeniyle bazı bölgelerde gece sıcaklıklarının eksi 17 dereceye kadar düşmesinin beklendiğini bildirdi.

Genel Durum ve Beklentiler

IRM, Belçika'da genel sıcaklıkların eksi 10 derecelere gerileyeceğini, Almanya ve Lüksemburg ile sınır olan bölgelerde ise yer yer eksi 15 ila eksi 17 derece arasında seyredeceğini açıkladı. Kurum ayrıca buzlanma tehlikesine dikkat çekti ve bazı bölgelerde kar kalınlığının 25 santimetreye ulaşabileceğini belirtti.

Alınan Önlemler

Hava şartları ve olası riskler sebebiyle ülke genelinde sarı koda geçildi. Akşam saatlerinden itibaren yollarda tuzlama çalışmaları başlatıldı ve yetkililer zorunlu olmadıkça araç kullanılmaması çağrısı yaptı. Aşırı soğuk nedeniyle bazı tren istasyonları, evsizlerin barınabilmesi amacıyla açık tutulacak.

Uzman Görüşü

Belçika'nın önde gelen meteoroloji uzmanlarından Luc Trullemans, kuru soğukların bu pazartesi gecesinden itibaren kar yağışını da beraberinde getireceğini ifade ederek, özellikle buzlanma konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Bölgeler Üzerindeki Etki

Ülkenin kuzey kesimleri olan Anvers ve Ostende kıyılarından başlayarak başkent Brüksel'e doğru soğuk hava etkisini artıracak. Doğu kesimlerde yer alan dağlık Ardenler bölgesinde sıcaklıklar daha da düşecek ve bu bölgelerde ülkede son on yılın rekoru olan eksi 18 dereceyi aşma ihtimali bulunuyor.

Tarihi Kayıt

Belçika tarihinde kaydedilmiş en düşük sıcaklık, 27 Ocak 1942'de Gileppe Barajı bölgesinde ölçülen eksi 30,5 derece olarak kayıtlı bulunuyor.

