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Belçika'da Temmuz Ayı Yağış Rekoru Kırıldı

Temmuz ayında Belçika'da yağışlar, son on ay boyunca ortalamanın üzerinde seyretti.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 21:14
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 21:14
Belçika'da Temmuz Ayı Yağış Rekoru Kırıldı

Belçika'da Temmuz Ayında Tarihi Yağış

Belçika, Temmuz ayı boyunca art arda onuncu kez ortalamanın üzerinde yağış seviyeleriyle karşılaştı. Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI), bu dönemde kaydedilen yağış miktarlarının dikkat çekici olduğunu belirtti.

Yağış Miktarları ve Etkileri

Temmuz ayının ilk 12 gününde 33,5 milimetre olması beklenen yağış miktarı, 87 milimetreye kadar yükselirken, ay boyunca toplam ölçülen yağış ortalaması da 76,9 milimetre olarak kaydedildi.

Ağustos’un ilk günlerinde de devam eden olumsuz hava koşulları sonucu, birçok bölgede bodrum katları su baskınlarına maruz kaldı. Özellikle başkent Brüksel'de erken saatlerde farklı tüneller su altında kalmış durumda.

Tarihsel Perspektif

Bu durum, 1905 yılında kaydedilen bir önceki rekoru da geride bıraktı; o yıl, sekiz ay boyunca üst üste ortalamanın üzerinde yağış gözlemlenmişti.

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