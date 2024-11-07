DOLAR
34,25 -0,17%
EURO
37,16 -1,17%
ALTIN
2.971,72 -1,63%
BITCOIN
2.600.004,01 0,49%

Belçika'da Yanlış Köprüde Yenileme Çalışması

Belçika'da 52 bin avro, yanlış köprünün yenilenmesi için harcanarak dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 18:32
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 18:32
Belçika'da Yanlış Köprüde Yenileme Çalışması

Belçika’daki Yanlış Yenileme Skandalı

Belçika’nın Valon bölgesinde gerçekleştirilen bir yenileme çalışması, dikkat çeken bir hatayı gözler önüne serdi. Yerel medya kaynaklarına göre, Brüksel-Charleroi Kanalı üzerindeki 2 köprüden birinin korkuluklarının yenilenmesi için 52 bin avro harcanmış, ancak yanlış köprü üzerinde işlem yapılmıştır.

Yanlış Köprü ve Sonuçları

Söz konusu köprüler birbirinden 1 kilometre uzaklıkta yer almaktaydı. Charleroi Belediyesi, bu yanlışlığı kabul ederek, yanlış yenilemenin yapıldığı köprünün de bakımsız durumda olduğunu ve her durumda değişmesi gerektiğini ifade etti.

Belediyeden Açıklama

Belediye yetkilileri, yaşanan bu durumun büyük bir sorun oluşturmadığını belirtmişlerdir. Yenileme işlemiyle ilgili olarak dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı
2
Atatürk Üniversitesinde Uyuşturucu Eğitimi: 'Narkogençlik' Semineri Düzenlendi
3
CHP'den İstanbul'da Öğretmen Mülakatları Üzerine Açıklama
4
Çin Basınında Trump'ın Seçim Galibiyeti: Umut ve İhtiyat Arasında
5
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Arnavutköy'de İstihdamı Destekliyor
6
Kardüz Yaylası'nda Kar Yağışı Sevindirdi
7
Sakarya Üniversitesi'nden Mustafa Varank'a Fahri Doktora Unvanı

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak