Belçika'da Yanlış Köprüde Yenileme Çalışması

Belçika’daki Yanlış Yenileme Skandalı

Belçika’nın Valon bölgesinde gerçekleştirilen bir yenileme çalışması, dikkat çeken bir hatayı gözler önüne serdi. Yerel medya kaynaklarına göre, Brüksel-Charleroi Kanalı üzerindeki 2 köprüden birinin korkuluklarının yenilenmesi için 52 bin avro harcanmış, ancak yanlış köprü üzerinde işlem yapılmıştır.

Yanlış Köprü ve Sonuçları

Söz konusu köprüler birbirinden 1 kilometre uzaklıkta yer almaktaydı. Charleroi Belediyesi, bu yanlışlığı kabul ederek, yanlış yenilemenin yapıldığı köprünün de bakımsız durumda olduğunu ve her durumda değişmesi gerektiğini ifade etti.

Belediyeden Açıklama

Belediye yetkilileri, yaşanan bu durumun büyük bir sorun oluşturmadığını belirtmişlerdir. Yenileme işlemiyle ilgili olarak dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.