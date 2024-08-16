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Belçika'da Yolsuzluk İddiaları Nedeniyle Kovid-19 Aşıları İmha Edilemiyor

Belçika'da tarihi geçmiş Kovid-19 aşılarının yolsuzluk iddiaları nedeniyle imha edilmesi hukuki engellerle karşılaşıyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 15:41
Belçika'da Yolsuzluk İddiaları Nedeniyle Kovid-19 Aşıları İmha Edilemiyor

Belçika'da Aşılar Üzerinden Yolsuzluk Tartışması

Belçika'da mahkeme, son kullanma tarihi dolmuş Kovid-19 aşılarının imha edilmesine dair bir karar vermişti. Ancak, Medista isimli distribütör şirketin ortaya attığı yolsuzluk iddiaları bu durumu karmaşık hale getirdi.

Mahkeme Kararı ve Aşıların Durumu

Brüksel'deki ilk derece mahkemesi, 2020-2022 yılları arasında aşıların distribütörlüğünü üstlenen Medista'nın Sağlık Bakanlığına karşı açtığı davada haklı bulunarak, aşıların imha edilmesine karar vermedi. Mahkeme, belirsizliğin ortadan kaldırılması için aşıların delil niteliğine sahip olduğuna hükmetti.

Yolsuzluk İddiaları ve Çatışmalar

Belçika, Medista ile yapılan sözleşmeyi 2022'de Movianto isimli Fransız şirkete devretti. Bu geçişin ardından, Medista şirketi bakanlık personelinin kayırmacılığı yaptığı iddialarıyla davalar açarak işlemlerin peşine düştü. Temmuz 2023 itibarıyla Sağlık Bakanlığı, 207 milyon avro değerindeki aşıların imha edileceğini açıklamıştı, bu gelişme ise yeni gerginliklere yol açtı.

Mali Yükümlülükler ve Devletin Tutumu

Medista, aşıların imha sürecinin durdurulması ve imha edilecek aşıların transferine ilişkin maliyetin de devlet tarafından karşılanmasını talep etti. Ancak, Sağlık Bakanlığı 300 milyon avrodan fazla olan maliyeti üstlenmeyi reddetti. Avrupa Birliği ülkeleri arasında, son kullanma tarihi dolmuş yaklaşık 4 milyar avroluk Kovid-19 aşısı geçen yıl itibarıyla imha edilmiş durumda.

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