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Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, AB Komisyonu Üyeliğine Aday Gösterildi

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Avrupa Birliği Komisyonu üyeliğine aday olarak gösterildi.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 12:35
Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, AB Komisyonu Üyeliğine Aday Gösterildi

Belçika'nın Yeni AB Komisyonu Üyesi Adayı

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyeliğine aday gösterildiğini duyurdu. Sosyal medyada açıklama yapan Lahbib, "Belçika'nın Komisyon üyesi adayı olarak gösterilmekten büyük onur duydum," ifadesini kullandı.

AB'nin Karşılaştığı Zorluklar

Lahbib, Avrupa Birliği'nin küresel zorluklarla başa çıkma konusunda "her zamankinden daha fazla güçlendirilmesi gereken önemli bir aktör" olduğunu belirtti.

Seçim Süreci ve Belçika'nın Tercihleri

AB'nin gelecek beş yıllık yönetimini belirleyen seçimler 6-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, üye ülkelerden Komisyon için görmek istedikleri adayları 30 Ağustos'a kadar bildirmelerini istemişti. Öte yandan, Belçika, tarihi boyunca üye önerisinde bulunamamıştı.

Önceki dönemde adalet alanında görev yapmış Belçikalı siyasetçi Didier Reynders, yeniden aday olma niyetini kamuoyuna açıklamıştı. Ancak Belçika, ocak-temmuz döneminde AB Dönem Başkanlığı süresince faal görevler üstlenen ve AB siyaseti deneyimi bulunan Dışişleri Bakanı Lahbib'i tercih etti.

Lahbib'in Görev Geçmişi

2022 yılında göreve gelen Lahbib, Belçika'nın resmi radyo televizyon kanalı RTBF'de kıdemli gazeteci olarak biliniyordu. Görevlenmesi, siyasi geçmişinin olmaması nedeniyle sürpriz bir gelişme olarak değerlendirildi.

Unutulmaması gereken bir nokta, AB Komisyonu'nda her üye ülkenin bir temsilcisinin bulunduğudur.

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