DOLAR
35,62 -0,13%
EURO
37,16 -0,22%
ALTIN
3.140,15 -1,33%
BITCOIN
3.772.404,35 -2,03%

Belçika Dışişleri Bakanı'ndan Kartalkaya Yangınına Taziye Mesajı

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için Belçika Dışişleri Bakanı taziyelerini iletti.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 18:52
Belçika Dışişleri Bakanı'ndan Kartalkaya Yangınına Taziye Mesajı

Belçika Dışişleri Bakanı'ndan Üzücü Yangın İçin Başsağlığı

Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için kalp dolusu başsağlığı mesajı paylaştı.

Bakan Quintin, Bolu'daki yangına dair Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Quintin, Türkiye'deki yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Bakan Quintin, "Düşüncelerimiz kurbanlarla birlikte. Belçika, Türkiye ve halkının yanındadır." şeklinde açıklamada bulundu.

Bolu'da yaşanan bu trajik olayda, 66 kişi hayatını kaybetmişti.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Kardeş Katliamı: Silahlı Kavga Sonrası İntihar Girişimi
2
Meloni'den AB'ye NATO'nun Avrupa Ayakını Güçlendirme Çağrısı
3
Isparta Emniyet Müdürü Bildirici, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
4
İsveç Dışişleri Bakanı Stenergard'dan Türkiye'ye Net Mesaj: 'Destek Vermeyeceğiz'
5
Irak Parlamentosu, Kişisel Statü ve Genel Af Yasasını Onayladı
6
IKBY Başkanı Barzani'den Yangın Sonrası Dayanışma Mesajı
7
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Azerbaycan ile İlişkileri Genişletme Vurgusu Yaptı

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

PTT’den doğalgaz desteği! 2025 başvuruları başladı giden kazanıyor