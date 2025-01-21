Belçika Dışişleri Bakanı'ndan Kartalkaya Yangınına Taziye Mesajı

Belçika Dışişleri Bakanı'ndan Üzücü Yangın İçin Başsağlığı

Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için kalp dolusu başsağlığı mesajı paylaştı.

Bakan Quintin, Bolu'daki yangına dair Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Quintin, Türkiye'deki yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Bakan Quintin, "Düşüncelerimiz kurbanlarla birlikte. Belçika, Türkiye ve halkının yanındadır." şeklinde açıklamada bulundu.

Bolu'da yaşanan bu trajik olayda, 66 kişi hayatını kaybetmişti.