Belçika Dışişleri Bakanı Quintin'den Türkiye'ye Destek Mesajı: Suriye'nin Yeniden İmarı İçin İşbirliği Önemli

Belçika Dışişleri Bakanı Quintin, Ankara'da Destek Mesajı Verdi

Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Suriye'nin yeniden imarı konusundaki çabalarını destekleyeceklerini açıkladı. Quintin, Türkiye'nin Belçika’nın Avrupa Birliği (AB) ve Suriye için ne denli önemli bir ortak olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, Belçika'nın son derece önemli ortaklarından biri" ifadesini kullandı.

İlk Resmi Ziyaret Türkiye'ye

Quintin, Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib’in Avrupa Birliği Komisyonu’ndaki görevinden sonra gerçekleştirdiği ilk yurt dışı ziyaretinin Türkiye olduğunu belirtti. "Bugün Türkiye'den gelen Belçikalılar toplumumuzun önemli bir kısmını oluşturuyor" diyerek, iki ülke arasındaki derin sosyal ve kültürel bağları ön plana çıkardı.

Ticaret Hacmi ve İşbirliği Vurgusu

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 12 milyar avroya ulaştığını söyleyen Quintin, "Türkiye'nin Belçika'nın AB dışındaki 4. büyük ticari ortağı olduğunu, bunun daha da ilerleyeceğine inandığımızı" belirtti. Ayrıca, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusundaki işbirliğine de vurgu yaptı.

Suriye'deki Yeni Yönetim ile İşbirliği

Quintin, Suriye'deki yeni yönetimi desteklemek istediklerini belirterek, "Geçen hafta Orta Doğu Özel Temsilcimizi yeni yönetim ile görüşmek üzere gönderdim" şeklinde konuştu. Suriye'nin toprak bütünlüğünü, azınlıkların korunmasını ve uluslararası hukuk çerçevesinde düzen kurulmasını desteklemekte kararlı olduklarını ifade etti.

Suriyelilerin Gönüllü Dönüşüne Destek

Quintin, Suriyelilerin gönüllü olarak ülkelerine dönmelerini destekleyeceklerini ve Türkiye'nin Suriye'ye vereceği katkılara devam edeceklerini belirtti. Özellikle yabancı teröristlerin durumu hakkında ise, "Bu, bizim için bir milli güvenlik sorunu" açıklamasını yaptı.

İsrail-Filistin Meselesi Üzerine Açıklamalar

Son olarak, İsrail ve Filistin meselesiyle ilgili görüşlerini de paylaşan Quintin, "Şiddetin sona ermesi, tüm esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi gerekiyor" dedi. "İsrail ve Filistin bir araya gelerek iki devletli çözüm üzerinde çalışmaya başladıklarında, Filistin devletinin tanınması yönünde karar vereceğiz" ifadesinde bulundu.