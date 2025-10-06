Belçika Dron Tehdidine Karşı Savunma Hamlelerini Hızlandırıyor

Belçika dron tehdidine karşı savunma planlarını öne çekiyor

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ülkedeki askeri eğitim kampı üzerinde tespit edilen dron faaliyeti sonrası 2026'da yapılması planlanan bazı savunma hamlelerini bu yıl eyleme geçireceklerini duyurdu.

Francken'in açıklamaları ve aciliyet vurgusu

Belga ajansına göre, ABD'ye ziyarette bulunan Francken, gazetecilere yaptığı açıklamada savunma alanında çok zaman kaybettiklerini belirterek, "Bu nedenle çabalarımızı hızlandırmalıyız, durum acil. Savaşta değiliz ancak askeri bir kriz içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Francken, projelerin ayrıntılarına girmeden, 2026'da yapılması planlanan bazı savunma hamlelerinin bu sene içerisinde eyleme geçmesini öngören teklifi 2 hafta içinde kabineye sunacağını açıkladı. Ayrıca bu değişiklik doğrultusunda 2025'te ek bütçeye ihtiyaç olmayacağını aktardı.

Yeni atama: "dron generali"

Planlanan değişiklik kapsamında yeni projeyi yönetmesi için General Michel Van Strythem'i "dron generali" olarak atadığını duyuran Francken, Strythem'in "muhtemelen dünyadaki ilk dron generali" olduğunu söyledi.

Flaman bölgesinin kamu yayıncısı VRT'nin haberine göre, planlanan değişiklikler arasında ülkenin sivil hava sahasından sorumlu kurumu Skeyes'in ortak olduğu Skeydrone ile işbirliğinin artırılması yer alıyor. Savunma Bakanlığı, Skeydrone'un ülke çapındaki sensör ağı aracılığıyla sağlanan dron tespit kapasitesini askeri tesisler üzerinde de kurmayı hedefliyor.

Ayrıca dronlarla ilgili verilerin Valon Bölgesi'ndeki Beauvechain askeri üssünde kurulacak Ulusal Hava Güvenliği Merkezi (NASC) bünyesinde toplanacağı ve bakanlığın 600 kilograma kadar çıkan insansız hava araçlarına karşı savunma sistemlerine yatırım yapmayı planladığı belirtiliyor.

Dronların kökeni ve bölgesel bağlam

Francken, Elsenborn askeri eğitim kampı üzerinde tespit edilen dron faaliyetiyle ilgili olarak, "Birkaç dron olduğunu biliyoruz. Bunlar Rus dronları mıydı? Bu, tüm Avrupa'da meydana geldiği için gerçek bir olasılık, ancak izini sürmek kolay değil." dedi. Olayın daha ayrıntılı şekilde araştırılacağını belirten Francken, dron tehdidine karşı silahlanmaları gerektiğini vurguladı.

Polonya, Romanya ve Estonya'nın hava sahalarının geçen ay Rus dron ve jetleri tarafından ihlal edilmesinin ardından Avrupa'da alarma geçildi. Belçika'daki Elsenborn askeri eğitim kampı üzerinde 3 Ekim tarihinde dron faaliyeti tespit edilmiş ve Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.

Öne çıkanlar: 2026 planları bu yıla çekiliyor; General Michel Van Strythem "dron generali" olarak görevlendirildi; Skeydrone ağı askeri tesislere genişletilecek; NASC ve 600 kg'a kadar savunma sistemleri planlanıyor.