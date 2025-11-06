Belçika, dron tehdidine karşı Ulusal Hava Güvenliği Merkezi (NASC) kuruyor

Belçika, menşei belirlenemeyen dron ihlalleri sonrası Ocak 2026'da faaliyete geçmesi planlanan Ulusal Hava Güvenliği Merkezi'ni kurma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 17:37
Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, son günlerde yaşanan menşei belirlenemeyen dron tespitleri üzerine acil toplantı yaparak Ulusal Hava Güvenliği Merkezi (NASC) kurulmasına karar verdi.

Toplantı ve alınan kararlar

Toplantı Başbakan Bart de Wever, Savunma Bakanı Theo Francken ve İçişleri Bakanı Bernard Quintin ile ilgili bakanlar ve güvenlik ile istihbarat birimlerinin yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. İki saat süren oturumun ardından basın toplantısı düzenlenmedi ancak İçişleri Bakanı Bernard Quintin, ülkedeki tüm dronların ve kullanıcılarının kayıt altına alınacağı bilgisini verdi.

Ayrıca yeniden tanımlanacak hassas bölgeler üzerinde her türlü dron uçuşunun yasaklanacağı belirtildi. Kurumun Ocak 2026 itibariyle faaliyete başlaması öngörülüyor ve NASC'nin NATO ile işbirliği içinde çalışacağı kaydedildi.

Rusya'nın Belçika Büyükelçiliği'nin açıklaması

Güvenlik sorunlarının kaynağı olarak suçlanan Rusya’nın Belçika Büyükelçiliği iddiaları yalanladı. Basına verilen açıklamada, Rusya’nın olaylarla kesinlikle ilişkilerinin olmadığı ifade edildi. Rus yetkililer, "Belçika üzerinde dron uçurmak konusunda ne niyetimiz ne de menfaatimiz olabilir. Belçika isterse bu konuda kendileriyle ortak çalışma yürütebiliriz. Ancak bu dron olaylarıyla ilgimiz yok" şeklinde konuştu.

Brüksel Havalimanı'nda yaşanan ihlal

Son bildirimlerden biri 4 Kasım tarihinde gerçekleşti. Belçika basını, Brüksel Havalimanı yakınlarında en az üç dron tespit edildiğini duyurdu. Belçika Sivil Havacılık Kurumu ve polis, dronların operatörlerinin kimliğini belirlemek için soruşturma başlattı.

Olay nedeniyle havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı; 81 uçuş iptal edildi ve 24 uçuş farklı havalimanlarına yönlendirildi.

