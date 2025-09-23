Belçika Filistin Devleti'ni Tanıdı — Başbakan Bart De Wever Açıkladı

Belçika, Başbakan Bart De Wever'in açıklamasıyla Filistin Devleti'ni tanıdığını duyurdu; insani yardım ve diplomatik adımlar vurgulandı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 00:54
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 00:54
Başbakan Bart De Wever, Birleşmiş Milletler konferansında duyurdu

Belçika Başbakanı Bart De Wever, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı. De Wever bu duyuruyu, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta yaptı.

De Wever, Belçika'nın her zaman iki devletli çözümü savunduğunu ve New York Bildirgesi'nin imzacıları arasına katılarak bu kararlılığını bir kez daha teyit ettiğini belirtti.

"Son zamanlarda en acil ihtiyaçları karşılamak için 190 tondan fazla insani yardım malzemesini havadan gönderdik. Belçika hükümeti Gazze'ye yönelik insani yardım bütçemize 12,5 milyon avro daha eklemeye karar verdi."

Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine dikkat çeken De Wever, iki devletli çözüm ihtimalinin canlı tutulmasının uluslararası bir yanıt gerektirdiğini ve aksi takdirde bu imkanın kaybedilmesinden endişe duyulduğunu söyledi.

De Wever, "Başbakan (Binyamin Netanyahu) da dahil olmak üzere bir dizi İsrailli bakanın, Filistin Devleti'nin asla var olmayacağı yönündeki son açıklamaları, Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olma hakkını ve ihtiyacını yeniden teyit etmek için ilave bir nedendir. Bu nedenle Belçika, Filistin Devleti'nin tanındığını duyuran ülkeler grubuna katılarak bugün dünyaya güçlü bir siyasi ve diplomatik mesaj veriyor." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin tanıma sürecini ilerleteceklerini belirten De Wever, tüm esirler serbest bırakıldıktan ve Hamas gibi tüm terör örgütleri Filistin yönetiminden uzaklaştırıldıktan sonra Belçika büyükelçiliğinin açılması ve uluslararası anlaşmaların imzalanması da dahil olmak üzere yeni Filistin devletiyle diplomatik ilişkilerin etkin şekilde yürütüleceğini bildirdi.

