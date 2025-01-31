Belçika Flaman Üniversiteleri, İsrail ile İşbirliğini Durdurdu

Flaman Üniversiteleri İnsan Hakları İhlallerine Tepki Gösterdi

Belçika'nın Flaman bölgesindeki üniversiteler, "ciddi insan hakları ihlalleri" nedeniyle İsrail ile işbirliği yapmayacaklarını duyurdu. Flaman Üniversitelerarası Konseyi, bu kararın 6 bini aşkın profesör, personel ve öğrencinin Gazze'deki saldırılar sonrası yaptıkları çağrılara istinaden alındığını açıkladı.

İnsan Haklarına Saygı İlkesi

Açıklamada, Flaman üniversitelerinin "uluslararası insancıl hukukun tüm ihlallerini ve işlenen savaş suçlarını şiddetle kınadığı" vurgulandı. Flaman üniversiteleri için insan haklarına saygı, her türlü işbirliği için değişmez bir mihenk taşı olduğu ifade edildi.

Yeni İşbirlikleri Değerlendiriliyor

Her Flaman üniversitesinin uluslararası işbirliği değerlendirmesini insan haklarına saygı ilkesi temelinde yaptığı kaydedildi. Üniversiteler, insan hakları ihlali riski taşıyan araştırma projelerine katılmadıklarını anımsattı.

Yapılan açıklamada, çağrılara yanıt olarak İsrailli ortaklarla devam eden işbirliklerinin yeniden değerlendirildiği açıklandı. Sonuç olarak, riskli projelerin durdurulmasına karar verildi ve ciddi insan hakları ihlallerine karışan İsrailli ortaklarla yeni işbirliklerine gidilmeyeceği belirtildi.