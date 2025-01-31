DOLAR
35,85 -0,2%
EURO
37,29 0,24%
ALTIN
3.239,57 -0,78%
BITCOIN
3.782.322,34 -0,29%

Belçika Flaman Üniversiteleri, İsrail ile İşbirliğini Durdurdu

Belçika'nın Flaman bölgesindeki üniversiteler, insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail ile işbirliği yapmama kararı aldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 18:07
Belçika Flaman Üniversiteleri, İsrail ile İşbirliğini Durdurdu

Flaman Üniversiteleri İnsan Hakları İhlallerine Tepki Gösterdi

Belçika'nın Flaman bölgesindeki üniversiteler, "ciddi insan hakları ihlalleri" nedeniyle İsrail ile işbirliği yapmayacaklarını duyurdu. Flaman Üniversitelerarası Konseyi, bu kararın 6 bini aşkın profesör, personel ve öğrencinin Gazze'deki saldırılar sonrası yaptıkları çağrılara istinaden alındığını açıkladı.

İnsan Haklarına Saygı İlkesi

Açıklamada, Flaman üniversitelerinin "uluslararası insancıl hukukun tüm ihlallerini ve işlenen savaş suçlarını şiddetle kınadığı" vurgulandı. Flaman üniversiteleri için insan haklarına saygı, her türlü işbirliği için değişmez bir mihenk taşı olduğu ifade edildi.

Yeni İşbirlikleri Değerlendiriliyor

Her Flaman üniversitesinin uluslararası işbirliği değerlendirmesini insan haklarına saygı ilkesi temelinde yaptığı kaydedildi. Üniversiteler, insan hakları ihlali riski taşıyan araştırma projelerine katılmadıklarını anımsattı.

Yapılan açıklamada, çağrılara yanıt olarak İsrailli ortaklarla devam eden işbirliklerinin yeniden değerlendirildiği açıklandı. Sonuç olarak, riskli projelerin durdurulmasına karar verildi ve ciddi insan hakları ihlallerine karışan İsrailli ortaklarla yeni işbirliklerine gidilmeyeceği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Washington'da Yolcu Uçağı ve Askeri Helikopter Havada Çarpıştı: Kurtarma Çalışmaları Başladı
2
BMGK, Kıbrıs'taki Barış Gücünün Görev Süresini Bir Yıl Uzattı
3
Almanya'da Sol Protestocular CDU Temsilciliğini İşgal Etti
4
Yunus Emre Enstitüsü Öğrencileri 'Yılın Kareleri' Oylamasında Bulundu
5
Bartın'daki Sahte Rapor Soruşturmasında Sağlık Çalışanı Yok
6
Yunanistan'da Çiftçiler Üretim Maliyetlerine Dikkat Çekmek İçin Eylemde
7
TBMM Komisyonu İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek