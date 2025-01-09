Belçika Hükümet Binalarına Gönderilen Beyaz Tozun İçeriği Zehirli Çıktı

Belçika Hükümetine Yönelik Beyaz Toz Gönderimi İfşa Oldu

Belçika'nın hükümet binalarına, Kasım 2024'te gönderilen beyaz tozun zehirli madde içerdiği açıklandı. Yerel basının Brüksel Savcılığına dayandırdığı haberlere göre, geçen yılın Kasım ayında yapılan incelemeler, bu tozun ciddi tehlikeler barındırdığını ortaya koydu.

Zehirli Madde: Striknin

Test sonuçlarına göre, Başbakanlık Ofisi, İçişleri Bakanlığı ve Devlet Güvenlik Merkezine gönderilen beyaz tozun striknin isimli zehirli madde içerdiği belirlendi. Küçük kemirgenlerin haşere kontrolü için sıkça kullanılan striknin, zehirli ve toksik bir madde olup, deride tahrişe neden olabilmekte ve yutulması durumunda ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir.

Olayın detaylarına ilişkin açıklama yapan savcılık, özellikle Başbakanlık Ofisine gönderilen mektubun ele geçirilmesi sırasında tozla temas eden bir personelin elinde yara oluştuğunu ve bu durum dolayısıyla tedavi gördüğünü bildirdi.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada henüz herhangi bir şüpheli tutuklanmamışken, yetkililerin olay ile ilgili kapsamlı bir inceleme başlattığı bildirildi. 20 Kasım 2024'te İçişleri Bakanlığı ile Devlet Güvenlik Merkezi'ne, 22 Kasım'da ise Başbakanlık Ofisi'ne beyaz toz içeren mektuplar gönderilmişti.

Bu durum, 6 Ocak'ta Belçika Başbakanı Alexander De Croo'nun resmi konutuna girmeye çalışan bıçaklı bir saldırganın yakalandığı haberleri ile de eş zamanlı bir endişe ortamı yaratmıştır.