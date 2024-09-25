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Belçika Hükümeti Lübnan'dan Çıkış Çağrısı Yaptı

Belçika Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki vatandaşlarına acil tahliye çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 20:36
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 20:36
Belçika Hükümeti Lübnan'dan Çıkış Çağrısı Yaptı

Belçika Dışişleri Bakanlığı'ndan Acil Çağrı

Belçika'nın Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da yaşayan vatandaşlarından, ülkeden "mümkün olan en kısa sürede" ayrılmalarını talep etti.

Lübnan'daki Güvenlik Durumu

Resmi ajans Belga'nın bildirdiğine göre, Bakanlık, Lübnan'daki güvenlik durumunun "daha da kötüleşebileceği" uyarısında bulundu. Açıklamada, "Durumun öngörülemezliği nedeniyle Lübnan'a seyahat edilmemesi tavsiye edilmektedir," ifadesine yer verildi.

Ayrıca, Lübnan'da yaklaşık 1800 Belçika vatandaşının yaşadığı tahmin ediliyor.

İsrail'in Hava Saldırıları

İsrail ordusu, 23 Eylül 2023 tarihinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki kentler ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenlemekte. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, bu saldırılarda 609 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, çatışmalar nedeniyle ülkede 500 bine yakın kişinin yerinden edildiğini ifade etti. Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

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