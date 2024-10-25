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Belçika'nın Şirinler Dünyası Ziyarete Açıldı

Brüksel'de Şirinler'in büyülü köyü, ziyaretçileri karşılıyor. Interaktif deneyimlerle dolu bu alan 2025'e kadar açık olacak.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 12:00
Belçika'nın Şirinler Dünyası Ziyarete Açıldı

Brüksel'de Şirinler'in Büyülü Dünyası

Belçikalı karikatürist Pierre Culliford'un yaratımı olan Şirinler, ünlü mavi karakterlerin gerçek yaşam alanı olarak Brüksel'deki ziyaretçilerini karşılıyor.

Şirinler Köyü

Expo Center'da 1500 metrekarelik bir alana yerleşen bu büyülü köy, girişte Şirinler'in mantar şeklindeki evleriyle dolu bir ormanın kapılarını aralıyor.

Interaktif Deneyim

Ormandan geçerek köye ulaşan ziyaretçiler, bazı evlerin içini de görebiliyor. Teknolojik cihazlar ve özel efektler sayesinde, misafirler Şirinler'in boyutlarında bir ortamda onlarla birlikte günlük hayatı deneyimleme fırsatı buluyor.

Şirinler ve Macera

Köyde yer alan interaktif ekranlar ve hologramlar ile ziyaretçiler, Gargamel ve kedisi Azman'a karşı Şirinlerle birlikte macera yaşayabiliyorlar.

Uzun Süreli Açılış

Bu benzersiz deneyimin Ocak 2025'e kadar devam etmesi öngörülüyor.

Şirinler Hakkında Kısa Bilgi

Şirinler, 1958'de Pierre Culliford'un "Peyo" takma adıyla yarattığı mavi karakterlerden oluşan bir topluluktur. Başlangıçta bir çizgi roman olarak ortaya çıkan bu eser, 1981 yılında televizyonlarda yayınlanmaya başlamış ve Türkiye'de de büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

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