Belçika'nın Yeni Savunma Bakanı Theo Francken'dan Askeri Yatırım Çağrısı

Belçika'nın Yeni Savunma Bakanı Theo Francken, Askeri Yatırımlar İçin Çağrıda Bulundu

Belçika'nın yeni hükümetinde savunma bakanlığını üstlenecek olan Theo Francken, ülkenin küresel tehditlerle başa çıkmaya "hazır olmadığını" ifade ederek, silahlı kuvvetlere ciddi yatırımlar yapılması gerektiğine dair çağrıda bulundu.

Yatırım Eksikliği Üzerine Eleştiriler

Belçika resmi haber ajansı Belga'ya açıklamalarda bulunan Francken, yeni görevinde karşılaşacağı zorluklara dikkat çekerek, "Silahlı kuvvetlerimize yeterince yatırım yapmadık. Bu yüzden ciddi bir şekilde yeniden yatırım yapmamız gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel Tehditlere Hazırlıksız Olma Uyarısı

Francken, ülkenin küresel tehditlerle karşılaşmaya "hazır olmadığı" uyarısında bulunarak, "Silahlı kuvvetlerimizi yeniden inşa etmeli, yeniden dirençli hale gelmeliyiz," dedi.

Finansman Sorunları ve Politik Tercihler

Önceki hükümetlerde savunmaya yapılan yatırımların geleceği konusunda "finansman sorunu değil, politik tercih" ifadesini kullanan Francken, "Eğer sosyal güvenliğe 140 milyar avro harcarken, savunmaya sadece 8 milyar avro harcıyorsanız, bunun dengeli olmadığını bilirsiniz," eleştirisinde bulundu.

Geleceğe Yönelik Harcama Planları

Fransızca yayın yapan RTL medya kuruluşuna verdiği röportajda, savunmaya önceki hükümete kıyasla daha fazla kaynak ayrılacağını kaydeden Francken, "Mühimmat satın alacağız çünkü önemli bir eksiklik var. Ayrıca silah sistemleri satın alacağız ve personele yatırım yapacağız," ifadelerini kullandı.

NATO Standartları ve ABD'nin Talebi

NATO'nun, üye ülkelerin gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırmasını hedeflemesine rağmen, Belçika dahil bir çok ülke bu standardı karşılayamıyor. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump, NATO ülkelerinin GSYİH'lerinin yüzde 5'ini savunmaya harcamalarını istemektedir.

Francken'in Göreve Başlama Tarihi

Belçika'da seçimlerin ardından geçen 236 günün ardından, 1 Şubat'ta koalisyon görüşmelerinde uzlaşıya varılmış ve Francken'in Kral Philippe'nin onayının ardından yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.