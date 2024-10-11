DOLAR
34,28 -0,35%
EURO
37,52 -0,02%
ALTIN
2.924,48 -1,31%
BITCOIN
2.120.839,17 -3,58%

Belçika Öncesi Yerel Seçimlere Yönelik Siber Saldırılar

Belçika'da yerel seçimler öncesi medya kuruluşlarına siber saldırılar gerçekleştirildi. Daha fazlası için ayrıntıları inceleyin.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 16:23
Belçika Öncesi Yerel Seçimlere Yönelik Siber Saldırılar

Belçika'daki Yerel Seçimler ve Siber Tehditler

Belçika'da 13 Ekim'de gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde, ülkenin resmi medya kuruluşları önemli bir siber saldırıya maruz kaldı.

Medya Kuruluşlarına Saldırılar

Resmi haber ajansı Belga ve RTBF gibi medya kuruluşları, yerel seçim öncesindeki faaliyetlerinde zorluklar yaşadı. Belga, yaptığı açıklamada, canlı yayın akışının iki saat süreyle durdurulduğunu duyurdu.

Saldırının Türü ve Sorumlular

Duyurulan bilgiler doğrultusunda, kurumsal yapılar DDoS (dağıtılmış hizmet reddi) saldırısı ile saldırıya uğradı. Flaman Parlamentosu gibi diğer kamu kuruluşları da benzer bir siber tehditle karşı karşıya.

Yerel medya, son günlerdeki siber saldırıların sorumluluğunu, NoName isimli bir hacker grubuna atfetti. Bu grubun, Rusya ile bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

Yerel Seçimlerin Önemi

Yaklaşmakta olan 13 Ekim Pazar günü yapılacak yerel seçimler, Belçika'daki siyasi atmosferi etkileyen önemli bir dönüm noktası. Bu siber saldırılar, seçim sürecinin güvenliğini ve şeffaflığını tehdit ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ataşehir'deki Özel Okulda Gıda Zehirlenmesi Olayı
2
Tekirdağ'da Korkunç Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
3
Malatya'da Gıda Denetimlerinde 75 İşletmeye 3,2 Milyon Lira Ceza
4
Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığına Darbe: 4 Gözaltı
5
Mudanya Mütarekesi'nin 102. Yıl Dönümü: Demokratik Türkiye Vurgusu
6
İsrail'in Saldırıları Altında Filistinlilerin Kaçış Mücadelesi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak