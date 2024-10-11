Belçika Öncesi Yerel Seçimlere Yönelik Siber Saldırılar

Belçika'daki Yerel Seçimler ve Siber Tehditler

Belçika'da 13 Ekim'de gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde, ülkenin resmi medya kuruluşları önemli bir siber saldırıya maruz kaldı.

Medya Kuruluşlarına Saldırılar

Resmi haber ajansı Belga ve RTBF gibi medya kuruluşları, yerel seçim öncesindeki faaliyetlerinde zorluklar yaşadı. Belga, yaptığı açıklamada, canlı yayın akışının iki saat süreyle durdurulduğunu duyurdu.

Saldırının Türü ve Sorumlular

Duyurulan bilgiler doğrultusunda, kurumsal yapılar DDoS (dağıtılmış hizmet reddi) saldırısı ile saldırıya uğradı. Flaman Parlamentosu gibi diğer kamu kuruluşları da benzer bir siber tehditle karşı karşıya.

Yerel medya, son günlerdeki siber saldırıların sorumluluğunu, NoName isimli bir hacker grubuna atfetti. Bu grubun, Rusya ile bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

Yerel Seçimlerin Önemi

Yaklaşmakta olan 13 Ekim Pazar günü yapılacak yerel seçimler, Belçika'daki siyasi atmosferi etkileyen önemli bir dönüm noktası. Bu siber saldırılar, seçim sürecinin güvenliğini ve şeffaflığını tehdit ediyor.