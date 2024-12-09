Belçika, Suriyelilerin Sığınma Başvurularını Askıya Aldı

Belçika Geçici Olarak Suriyelilerin Sığınma Başvurularını Reddetti

Belçika, geçici süreyle Suriyelilerden sığınma başvurusu almayacağını ifade etti. Bu durum, Belçika Mülteciler ve Vatansız Kişiler Genel Komiserliği (CGVS) tarafından duyuruldu. Basın Sözcüsü Olivier Brasseur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki belirsizliklerinin neden olduğu bilgi akışındaki sıkıntılar nedeniyle Suriye'den gelen başvuruları kabul etmeyeceklerini belirtti.

Brasseur, bu yeni uygulamanın yalnızca Suriyelileri kapsadığını, ancak şu anda herhangi bir AB üyesi ülkede bu statüyü edinmiş kişilerin uygulamadan muaf olduğunun altını çizdi.

Sözcü, sürecin ne kadar devam edeceğine dair bir bilgilendirme yapılmadığını da sözlerine ekledi. ABD'ye sığınmaya başvuranlar arasında Suriyelilerin en üst sırada yer aldığı belirtiliyor. 2011 yılından bu yana 35 bin civarında Suriyeli, Belçika'dan sığınma hakkı elde etti.