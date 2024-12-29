Belçika, Tek Kullanımlık Elektronik Sigara Satışını Yasaklıyor

Belçika'dan Tarihi Karar: Tek Kullanımlık Elektronik Sigara Yasağı

Belçika, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren tek kullanımlık elektronik sigara satışını yasaklayarak, insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerine karşı önemli bir adım atıyor. Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, gazetecilere yaptığı açıklamada, ucuz elektronik sigaraların gençler arasında sigara kullanımını teşvik ettiğini ve nikotin bağımlılığına yol açtığını vurguladı.

Sağlık Tehdidi ve Çevresel Etkiler

Vandenbroucke, tek kullanımlık sigaraların içeriğindeki plastik ve pillerin çevreye zarar verdiğine dikkat çekerek, bu ürünlerin tehlikeli atık kimyasallar oluşturduğunu ifade etti. "Elektronik sigaralar genellikle nikotin içeriyor ve bu nikotin bağımlılığına yol açar. Nikotin sağlığınız için kötüdür, bunlar gerçekler." şeklinde konuştu.

Avrupa'da Bir İlk

Belçika, 1 Ocak tarihinden itibaren "vape" ismiyle de bilinen tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını yasaklayarak, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında bu yasakları uygulayan ilk ülke olma unvanını elde edecek.