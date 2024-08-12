Belçikalı Bakan Gennez'den İsrailli Bakana Sert Tepki

Belçika'nın Gözünden Gazze'ye Yardım Krizi
Belçika'nın Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, Gazze'ye insani yardımların kesilmesini savunan Itamar Ben-Gvir'e yanıt vererek sert bir açıklama yaptı. Gennez, çocuk dahil sivillere yönelik insani yardımın engellenmesinin "savaş suçu" Gennez, Ben-Gvir'in çağrılarına sosyal medya üzerinden açıklama yaparak tepki gösterdi. "Bu tür çağrılar, barışçıl bir çözüm arayışını baltalıyor ve hem Filistinli hem de İsrailli halkların güvenliğini tehdit ediyor," dedi. Ben-Gvir, Maarif gazetesine yaptığı açıklamada, Hamas ile ateşkes veya esir takası yapmaktansa Gazze topraklarını işgal etmeyi savundu. "Eğer Gazze'ye yakıt girişini keser ve bunun bedelini toprakla ödeyeceklerini söylersek zafer elde ederiz," Bezalel Smotrich, Ağustos ayında yaptığı bir konuşmada, Gazze'deki açlık ve kıtlık koşullarının Gazzelilerin ölümüyle sonuçlanmasının "meşru"
Ben-Gvir'in Açıklamaları ve Eleştiriler
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Gennez, Ben-Gvir'in çağrılarına sosyal medya üzerinden açıklama yaparak tepki gösterdi. "Bu tür çağrılar, barışçıl bir çözüm arayışını baltalıyor ve hem Filistinli hem de İsrailli halkların güvenliğini tehdit ediyor," dedi.
Ben-Gvir, Maarif gazetesine yaptığı açıklamada, Hamas ile ateşkes veya esir takası yapmaktansa Gazze topraklarını işgal etmeyi savundu. "Eğer Gazze'ye yakıt girişini keser ve bunun bedelini toprakla ödeyeceklerini söylersek zafer elde ederiz," Bezalel Smotrich, Ağustos ayında yaptığı bir konuşmada, Gazze'deki açlık ve kıtlık koşullarının Gazzelilerin ölümüyle sonuçlanmasının "meşru"
Bezalel Smotrich, Ağustos ayında yaptığı bir konuşmada, Gazze'deki açlık ve kıtlık koşullarının Gazzelilerin ölümüyle sonuçlanmasının "meşru"