Belçikalı Bakan Gennez'den İsrailli Bakana Sert Tepki

Ben-Gvir'in Açıklamaları ve Eleştiriler

Gennez, Ben-Gvir'in çağrılarına sosyal medya üzerinden açıklama yaparak tepki gösterdi. "Bu tür çağrılar, barışçıl bir çözüm arayışını baltalıyor ve hem Filistinli hem de İsrailli halkların güvenliğini tehdit ediyor," dedi.

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