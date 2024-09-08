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Belçikalı Kadın Şırnak'ta İslamiyet'i Seçti

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Kur'an-ı Kerim'den etkilenerek Müslüman olan Belçikalı kadın Patricia Katalin Bergman'a ihtida merasimi düzenlendi.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 13:35
Belçikalı Kadın Şırnak'ta İslamiyet'i Seçti

Belçikalı Kadın İslamiyet'i Seçti

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Patricia Katalin Bergman adlı Belçikalı kadın, Kur'an-ı Kerim'den etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi.

İhtida Merasimi Düzenlendi

Silopi Müftülüğü tarafından yapılan sosyal medya paylaşımına göre, Bergman, internet üzerinden İslam dinini araştırdıktan sonra Kur'an-ı Kerim'in derin etkisiyle Müslüman olmaya müracaat etti.

Misafir olarak bulunduğu ilçede, Bergman için özel bir ihtida merasimi düzenlendi. Merasime Kur'an tilavetiyle başlandı ve İlçe Müftüsü Ferit Bilgin İslam dini hakkında bilgi vererek kadının bu yeni yolculuğunda destek sağladı.

İhtida merasiminde Kelime-i şehadet getiren Bergman, bu vesileyle "Fadile" ismini aldı. Müftü Bilgin, tebrik ettiği kadın için ihtida belgesi ile birlikte Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini yayınlar hediye etti.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, Kur'an-ı Kerim'den etkilenen Belçikalı Patricia Katalin Bergman...

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, Kur'an-ı Kerim'den etkilenen Belçikalı Patricia Katalin Bergman, İslamiyet'i seçti.

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