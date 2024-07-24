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Belçikalı Sporcuların Kovid-19 Testleri Pozitif Çıktı

Paris'teki Olimpiyat Oyunları öncesinde Belçikalı sporcuların Kovid-19 testleri pozitif çıktı, önlemler alındı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 17:17
Belçikalı Sporcuların Kovid-19 Testleri Pozitif Çıktı

Belçika Spor Takımı'ndan Kovid-19 Açıklaması

Fransa'nın Paris kentinde gerçekleştirilecek olan Olimpiyat Oyunları'na geri sayım sürerken, Belçikalı birçok sporcu Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi. Flamanca yayımlanan Het Laatste Nieuws gazetesinin aktardığına göre, durumu değerlendiren Belçika Olimpiyat Komitesi'nin Tıbbi Baş Sorumlusu Johan Bellemans, virüsün yayılmasını önlemek adına gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu.

Önlemler ve Uygulamalar

Belçikalı sporcular için alınan önlemler arasında, tüm gazetecilerin toplu alanlarda maske takması ve dışarıdan gelen ziyaretçilerin, Belçika delegasyonunun olduğu alana girebilmeleri için negatif test sonucu göstermeleri zorunlu tutuldu.

Kafile Varlığı Ertelendi

Birçok sporcunun test sonuçlarının pozitif çıkmasının akabinde, Belçika kafilesinin Olimpiyatlar için Paris'e varışı ertelendi. Bellemans, pozitif testi bulunan sporcuların ayrı odalarda izole edileceğini ve antrenman ile yemeklerini ayrı gerçekleştireceklerini belirtti.

Sporcuların Sağlık Durumu

Bellemans, "Kovid-19 artık birkaç yıl öncesine kıyasla çok daha az semptomatik olduğu için bu sporcuları otomatik olarak yarışma dışı bırakmıyoruz." diyerek, hiçbir sporcunun sağlık durumunun ciddi olmadığını vurguladı.

Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında Paris'te gerçekleştirilecek.

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