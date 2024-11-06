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Belçikalıların Yarısı İsrail'e Yaptırım İstiyor

Yeni bir araştırma, Belçikalıların yarısından fazlasının İsrail'e yaptırım uygulanmasını desteklediğini gösterdi.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 18:19
Belçikalıların Yarısı İsrail'e Yaptırım İstiyor

Belçikalıların Tutumu: Yüzde 54 Yaptırım İstiyor

Brüksel merkezli insan hakları odaklı sivil toplum kuruluşu "11.11.11" tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, Belçika halkının %54'ü, ülkenin ve Avrupa Birliği'nin (AB) Gazze'ye yönelik saldırılarda oynadığı rol gerekçesiyle İsrail'e yaptırım uygulanmasını talep ediyor.

Ateşkes Çağrısı

Aynı anketin sonuçlarına göre, Belçikalıların %73'ü Gazze'de derhal bir ateşkes çağrısında bulunuyor. Katılımcıların %54'ü ise, "İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı işgaline son vermek" amacıyla Belçika ve AB'nin daha fazla ekonomik önlem alması gerektiğine inanıyor.

Belgian resmi haber ajansı Belga'ya açıklamalarda bulunan "11.11.11" Direktörü Els Hertogen, bu ilgi çekici sonuçların politikacıları somut adımlar atmaya teşvik etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Siyasi Liderlere Çağrı

Hertogen, "Gazze'de bir soykırım yaşanırken, en yüksek öfke dünya liderlerinden değil, sıradan vatandaşlardan geliyor. Ateşkes, yaptırımlar ve insan haklarının savunulması için yapılan çağrılar daha önce olmadığı kadar yüksek sesle dillendiriliyor. Uluslararası toplumun savaş suçları ve soykırımın cezasız kalmayacağını net bir şekilde ortaya koyma zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Anket Bilgileri

Anket, 19 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında 1504 yetişkin katılımcıyla gerçekleştirilmiştir.

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