Belediye Başkanından Şok Eden İddia: Öğrencilere Yapılan Yardımları Okul Müdürleri El Koyuyor

İstanbul Maltepe'de belediye tarafından ilkokul öğrencilerine gıda yardımı başlatıldı. Pilot bölge olarak seçilen okulda belediyenin yaptığı gıda yardımlarına okul müdürlerinin 'zehirli bu ürünler' ifadesi ile el konulduğu iddia edildi.

Belediye Başkanından Şok Eden İddia: Öğrencilere Yapılan Yardımları Okul Müdürleri El Koyuyor
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İstanbul'da CHP'li belediye başkanı Ali Kılıç Maltepe'de ilkokul öğrencilerine yönelik gıda yardımı başlattı. Yapılan yardımlar içi pilot çalışma olarak seçtikleri 7 okulda öğrencilere okul girişinde gıda yardımları yapılmaya başlandı. Ancak Ali Kılıç'ın X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda bazı okul müdürlerinin yapılan yardımları zehirli bunlar diyerek öğrencilerden topladığı iddiasında bulundu.

gıda-yardımı

Kılıç açıklamasında, ağırlaşan ekonomik krize dikkat çekerken çocukların yetersiz beslenme ile karşı karşıya kaldığını belirtti. Bu durumun sonuçlarına seyirci kalınamayacağını belirten Kılıç, belediye çalışmaları kapsamında gıda yardımı kampanyası başlatıldığını bildirdi. Ancak yapılan yardımların okul müdürü engeli ile karşılaşıldığını iddia eden Ali Kılıç açıklamasında, 

'Sabahları okulların önünde öğrencilere teslim ettiğimiz gıda paketleri, gıda mühendislerince özenle hazırlanıyor. Ne yazık ki bazı okul müdürlerinin bunlar zehirli diyerek beslenme paketlerini çocuklarımızın elinden aldığı haberleri gelmeye başladı.'

ifadelerini kullandı. Kılıç'ın ortaya attığı iddialara göre çocukların aldıkları gıda yardımları bu şekilde önlenmeye çalışıldığı ifade edildi. 

Yapılanlar Büyük Bir Kötülük

Öğrencilere yapılan yardıma engel olunmasının büyük bir kötülük olduğunu vurgulayan Ali Kılıç, 'bırakın biz vazifemizi yapalım' ifadeleri ile yapılan yardımların engellenmesine yönelik okul müdürlerine dayanışma içinde olalım çağrısında bulundu.

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