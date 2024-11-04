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Belediye Başkanlarının Görevden Uzaklaştırılması

Görevden uzaklaştırma kararı, terörle bağlantılı suçlamalar nedeniyle alındı. Yeni atamalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 08:11
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 08:26
Belediye Başkanlarının Görevden Uzaklaştırılması

Belediye Başkanları Görevden Alındı

İçişleri Bakanlığı, Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarını görevden uzaklaştırdı. Bu karar, terörle bağlantılı suçlamalarla alındı.

Mardin'de Yeni Atama

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, başka bir soruşturma ve dava süreci devam etmekte. Bu sebeplerle, Türk, Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince görevden uzaklaştırıldı. Yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, geçici olarak Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Batman'da Görev Değişimi

Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük de benzer bir durum ile karşı karşıya. Sönük, Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Süregelen başka soruşturmalar dolayısıyla, Anayasa ve Belediye Kanunu gereğince görevden alındı. Sönük'ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp, geçici olarak Batman Belediye Başkan Vekili olarak atandı.

Halfeti'de Durum Nasıldır?

Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan, Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası aldı. Ayrıca, devam eden başka bir soruşturma mevcut. Bu nedenlerle Karayılan da görevden uzaklaştırıldı ve Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu, Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Bakanlık, yürütülen soruşturmaların süreceğini belirtirken, yerine atanan yeni vekil başkanların görevleri devam edecektir.

İçişleri Bakanlığı, Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını...

İçişleri Bakanlığı, Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

İçişleri Bakanlığı, Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını...

İçişleri Bakanlığı, Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

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