Belediyelerde Sözleşmeli Sanatçılara Teşvik İkramiyesi

Belediyelerde Sanatçılara Teşvik İkramiyesi Duyurusu

Belediyelerde sözleşmeli olarak çalışan sanatçılar için yeni bir dönem başlıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, olağanüstü gayret ve başarılı performans sergileyen sanatçılara belediye başkanı kararıyla iki aylığa kadar ücret teşvik ikramiyesi verilebileceği duyuruldu.

Başarı Tespiti ve İkramiye Süreci

Bu yeni düzenleme kapsamında, sanatçıların emsallerine göre ne derece başarılı oldukları değerlendirilecek. Başarıları tespit edilen sanatçılar, belediye başkanlığının kararı ile teşvik ikramiyesinden faydalanma hakkına sahip olacaklar.

uygulama, yalnızca teknik bünyeye dahil olmayan ve Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olan sözleşmeli sanatçıları kapsıyor. Böylece, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı sanat kuruluşları ve devlet sanatçıları da bu fırsattan yararlanabilecek.

Hedeflenen Sonuçlar

Bu kararın, yerel yönetimlerin sanat faaliyetlerine katkısını artırması ve sanatçıların motivasyonunu artırması bekleniyor. Sanatçılara verilen teşvik sayesinde, belediyelerin kültürel projeleri daha da zenginleşecek.