Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

AB destekli Sıfır Atık Hibe Programı ile belediyelere 6.300.000 Avro kaynak; ön teklif son tarihi 4 Kasım 2025, saat 12:00.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 12:57
Sıfır Atık Hibe Programı ile Yerel Yönetimlere Finansal Destek

Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyelerin çevre odaklı projelerini hayata geçirmesi için beklenen finansman kapısı açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda ve Avrupa Birliği finansmanıyla yürütülen prestijli Sıfır Atık Hibe Programı için teklif çağrısı resmen duyuruldu.

6.300.000 Avro'luk Kaynak ve Proje Desteği

Programın bütçesi toplam 6.300.000 Avro olarak belirlendi. Bu kapsamlı fon, belediyelerin ve il özel idarelerinin atık yönetimi altyapılarını modernize etmelerine, döngüsel ekonomi uygulamalarını hayata geçirmelerine ve sürdürülebilir çözümler üretmelerine olanak tanıyacak. Programa kabul edilen projelere 500.000 ila 750.000 Avro arasında mali destek verilecek.

Sağlanacak fon, atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm tesisleri kurulması, kompost ve biyogaz ünitelerinin oluşturulması gibi yenilikçi çevre projelerine öncelik tanıyacak.

Başvuru Takvimi ve Yararlanıcılar

Başvuru takvimi konusunda yerel yönetimlere net bir yol haritası sunuldu. Programın sözleşme makamı olan AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, Proje Ön Teklifleri için son teslim tarihi 4 Kasım 2025, saat 12:00 olarak güncellenmiştir.

Programın nihai faydalanıcısı Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve eş faydalanıcısı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü olup, bu yapı projelerin yerel ihtiyaçlarla uyumlu ve ulusal stratejilerle entegre biçimde yürütüleceğine dair güvence sağlıyor.

