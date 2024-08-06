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Belediyelerin SGK Borçları İçin Yapılandırma Seçenekleri

Bakan Işıkhan, belediyelerin SGK borçlarına yönelik artan başvuruları değerlendirdi ve yapılandırma seçeneklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 12:00
Belediyelerin SGK Borçları İçin Yapılandırma Seçenekleri

SGK Borçlarına Yapılandırma İmkanları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son Kabine Toplantısı'ndan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, belediyelerin SGK borçlarına yönelik yapılan başvuruların sayısının artacağını belirtti.

Başvuruların Artışı

Işıkhan, yaptığı açıklamada, "Belediyelerden yapılandırma ve taksitleme talepleri bize ulaşmaya başladı. Bu başvuru sayısının önümüzdeki günlerde artacağına inanıyorum." dedi.

Uygulama Süreci

Belediyelerin SGK borçları hakkında gelen sorulara yanıt veren Bakan, "Ödeme talebiyle gelen belediyelere gerekli açıklamalar yapıldı. İlk olarak bildirimde bulunuyoruz, ardından başvuranlarla birlikte nasıl bir taksitlendirme yapılabileceğine dair çeşitli çalışmalar yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Müfettiş Görevlendirmeleri

Bakan Işıkhan, bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin durumu hakkında ise şunları söyledi: "Rehberlik Teftiş Başkanlığımız, gelen her türlü şikayeti değerlendirerek anında müfettiş görevlendiriyor."

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