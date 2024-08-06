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Belfast'ta Aşırı Sağcıların Şiddet Eylemleri Artıyor

Belfast'ta aşırı sağcı grupların polisle çatışması sonucu bir kişi ağır yaralandı; olay ırkçı nefret suçu olarak değerlendiriliyor.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 14:24
Belfast'ta Aşırı Sağcıların Şiddet Eylemleri Artıyor

Belfast'taki Şiddet Olayları

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta aşırı sağcı gruplar, polis memurlarına yönelik molotofkokteyli ve taşlı saldırılarda bulundu.

Ağır Yaralanan Bir Kişi

Gece saatlerinde başkentteki bir İslam Merkezi önünde toplanan aşırı sağcılar, polise şişe ve taş atarak kargaşaya neden oldu. Saldırı sırasında yaralanan 50 yaşındaki bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Irkçı Nefret Saldırısı

Polis, olayla ilgili yaptığı açıklamada, yaralının durumunun ciddi olduğunu belirtti. Görgü tanıkları, saldırganların bir kişinin kafasına vurduğunu aktardılar. Yapılan incelemeler sonucunda bu olayı ırkçı nefret suçu olarak nitelendirildi.

Yerli Yönetimden Tepki

Kuzey İrlanda Bölgesel Hükümeti Başbakanı Michelle O'Neill, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Adamızın hiçbir yerinde ırkçılığa ve azınlık toplumlarına yönelik saldırılara yer yok," diye belirtti. Ayrıca, Kuzey İrlanda Polisi ile İrlanda polis gücü arasında işbirliği yaparak, şiddeti organize edenlerin yasalarla yüzleşmesini sağlama konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Olayların Kökü

Bu şiddet olayları, 29 Temmuz'da İngiltere'nin Southport kentinde 17 yaşındaki bir saldırganın üç çocuğu katletmesiyle başladı. Sosyal medyada yayılan spekülasyonlar sonrasında, Southport'taki aşırı sağcılar polise saldırarak cami ve polis araçlarını ateşe verdiler. Olaylar daha sonra Sunderland, Hartlepool, Liverpool ve birçok başka kente yayıldı.

Yavaşlamayan Şiddet

3 Ağustos itibarıyla, Bristol, Hull, Blackpool ve diğer şehirlerde de aşırı sağcıların sokaklara çıkmasıyla birlikte şiddet eylemleri devam etti. Yerel polis, yaşanan çatışmalar sonucunda çok sayıda gözaltı gerçekleştirdi.

Bu olaylar, Kuzey İrlanda ve İngiltere genelinde ırkçılık ve aşırı sağcı şiddetin tehlikeli boyutlara ulaşması konusunda endişeleri artırdı.

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