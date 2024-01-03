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Belgesi olmayana ev kiralamak yok! 1 Ocak'tan itibaren bunu yapmayan yandı

Belgesi olmayana ev kiralamak yok! 1 Ocak'tan itibaren bunu yapmayan yandı Konut sahiplerini yakından ilgilendiren haber geldi. Belgesi olmayanlar için zorunluluk getirildi. E devlet üzerinden izin belgesi başvuru yapmak gerekecek. İşte tüm detaylar...