Belgesi olmayana ev kiralamak yok! 1 Ocak'tan itibaren bunu yapmayan yandı
Konut sahiplerini yakından ilgilendiren haber geldi. Belgesi olmayanlar için zorunluluk getirildi. E devlet üzerinden izin belgesi başvuru yapmak gerekecek. İşte tüm detaylar...
Kültür ve Turizm Bakanlığı konutlarında tek seferde 100 günden sıralı süreli turizm amaçlı kiralanmasına dair bir takım kurallar oluşurken yeni yönetmenlik Resmi Gazete üzerine yayımlandı. E devlet üzerinden yapılacak fiziki başvurular için değerlendirmeye alınarak başvuru sahibine geri iadeler yapılır. Üst ya da intifa hakkı yer alırken konutlar başvurusu malik değik hak sahiplerince gerçekleşir.
1 OCAK 2024 'TE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Başvurunun yapılmasıyla beraber tek çatı altında yer alan aynı kişi adına birden fazla evler için izin belgesi talebinde bulunulacak. Aynı binada daha önce alınan izin belgesi olanlar konutların varlığından bilgi vermesi zorunlu hale geldi.
Düzenlenen izin belgeleriyle beraber 30 gün içerisinde konutlar üzerinde denetim gerçekleşecek. İzin belgesinden sonra en az iki yıl denetim yapılarak izinli konutların odaları, farklı kişilere farklı farklı kira ödemesi yapılamaz.