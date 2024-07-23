Belgorde Camii Kundaklama Planı: İki Şüpheli Yakalandı

İki Şüpheli Belgorod'da Yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Belgorod bölgesinde cami kundaklama girişiminde bulunan iki kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.
Ukrayna İstihbaratı tarafından Yönlendirme
Yapılan açıklamada, Mariupol'den olduğu belirtilen 1986 ve 1993 doğumlu bireylerin, Ukrayna istihbaratı tarafından "ayartıldıkları" iddia edildi. Şüphelilerin, aldıkları talimatlar doğrultusunda Belgorod'a geçerek orada bir camiyi ateşe vermeyi planladıkları ifade edildi.
Terör Suçlaması ve İtiraflar
Yakalanan kişilerin, suçlamaları kabul ettikleri ve terör saldırısı düzenleme suçundan yargılanacakları bilgisi verildi.