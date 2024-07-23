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Belgorde Camii Kundaklama Planı: İki Şüpheli Yakalandı

Rus istihbaratı FSB, Belgorod'da camiyi kundaklamaya çalışan iki kişiyi yakaladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 13:40
Belgorde Camii Kundaklama Planı: İki Şüpheli Yakalandı

İki Şüpheli Belgorod'da Yakalandı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Belgorod bölgesinde cami kundaklama girişiminde bulunan iki kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

Ukrayna İstihbaratı tarafından Yönlendirme

Yapılan açıklamada, Mariupol'den olduğu belirtilen 1986 ve 1993 doğumlu bireylerin, Ukrayna istihbaratı tarafından "ayartıldıkları" iddia edildi. Şüphelilerin, aldıkları talimatlar doğrultusunda Belgorod'a geçerek orada bir camiyi ateşe vermeyi planladıkları ifade edildi.

Terör Suçlaması ve İtiraflar

Yakalanan kişilerin, suçlamaları kabul ettikleri ve terör saldırısı düzenleme suçundan yargılanacakları bilgisi verildi.

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