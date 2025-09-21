Belgorod'da İHA Saldırısı: 1 Ölü, Kırım ve Zaporijya'da Yaralılar

Belgorod'da İHA saldırısı: 1 ölü, 5 yaralı

Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun bölgeye insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediğini bildirdi.

Gladkov, İHA'ların bölgenin çeşitli noktalarını hedef aldığını belirterek saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını ve yaralılara tıbbi desteğin sağlandığını açıkladı.

Kırım'da iddialar: Yaralılar ve ölü bildirimi

Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın sözde yönetim başkanı Sergey Aksyonov de Ukrayna ordusunun Kırım'a yönelik saldırı düzenlediğini duyurdu.

Aksyonov, olay yerinde ilgili servislerin çalışmalarının sürdüğünü belirterek saldırıda 15 kişinin yaralandığını ve "Ölen de var. Ölü sayısı belirleniyor." ifadelerini kullandı.

Zaporijya'da topçu saldırısı: 1 ölü, 14 yaralı

Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya bölgesinin sözde valisi Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik topçu saldırısında 1 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 1 çocuk dahil 14 kişinin yaralandığını açıkladı.