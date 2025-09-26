Belgrad'da 12. Uluslararası Silah ve Askeri Teçhizat Fuarı Sona Erdi

30'dan fazla ülke katıldı; halka açık sergi düzenlendi

Belgrad Fuar Merkezi'nde 23 Eylül'de başlayan ve 30'dan fazla ülkenin katılımıyla gerçekleşen 12. Uluslararası Silah ve Askeri Teçhizat Fuarı bugün düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi.

Fuarda yer alan firmalar ve askeri heyetler, son gününde düzenlenen halka açık sergide ürün ve teknolojilerini ziyaretçilere tanıttı. Etkinlik, katılımcılara geniş bir savunma ekipmanı yelpazesi sundu.

Sırbistan Savunma Bakan Yardımcısı Nenad Miloradovic, ulusal basına yaptığı açıklamada fuarın ülkenin ordu ve askeri teknoloji alanındaki ilerleyişinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Miloradovic, fuarda dünyanın dört bir yanından gelen savunma ekipmanlarının sergilendiğini belirterek bunu 'Avrupa'da benzersiz bir manzara' olarak nitelendirdi.

Fuar, Sırbistan Savunma Bakanlığı tarafından düzenlendi.

