Belgrad'da 15 Temmuz Paneli Gerçekleşti

Belgrad'da 15 Temmuz Paneli Düzenlendi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimini konu alan bir panel düzenlendi. Panel, "15 Temmuz Gecesi Emperyalizmin Aparatı FETÖ'nün Hain Darbe Girişiminde Yaşananlar" ismiyle 15 Temmuz Derneği tarafından Belgrad Yunus Emre Enstitüsü'nde gerçekleştirildi.

Şehit ve Gazilerden Anılar

Panelde, darbe girişimi sırasında yaşananları şehit yakınları ve gaziler anlattı. Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, programda yaptığı konuşmada 15 Temmuz gecesi İtalya'nın Milano kentinde başkonsolos olarak görevde olduğunu ve darbe girişimini öğrendikleri anda harekete geçtiklerini belirtti. Aksoy, "Unutmak, özellikle sizler için hiç kolay değil. 15 Temmuz'un benim açımdan en önemli tarafı, milletin gücünü göstermiş olması. Türk tarihi başarılarla, büyük destanlarla dolu; 15 Temmuz da bu destanın bir parçasıdır. Sizlerle gurur duyuyoruz, her zaman yanınızda olacağız," dedi.

Vatan Sevgisi ve Stretejik Destek

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, darbe girişimi sırasında canlarını hiçe sayan insanlara herkesin teşekkür etmesi gerektiğini ifade etti. Turunç, "Şehitlik ve gazilik Türk milletinin değerleridir. Biz vatanımızı seviyoruz; bu kişisel bir sevgi değil, hepimiz adına duyduğumuz bir sevgidir," şeklinde konuştu.

Programın düzenlenmesinde YEE'nin yanı sıra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Türkiye Maarif Vakfı da destek verdi. Panele, Sırbistanlılar ve Türk kurum temsilcileri de katıldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, 15 Temmuz Derneği tarafından Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Belgrad şubesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin anlatıldığı, "15 Temmuz Gecesi Emperyalizmin Aparatı FETÖ'nün Hain Darbe Girişiminde Yaşananlar" konulu panel düzenlendi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, 15 Temmuz Derneği tarafından Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Belgrad şubesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin anlatıldığı, "15 Temmuz Gecesi Emperyalizmin Aparatı FETÖ'nün Hain Darbe Girişiminde Yaşananlar" konulu panel düzenlendi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, 15 Temmuz Derneği tarafından Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Belgrad şubesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin anlatıldığı, "15 Temmuz Gecesi Emperyalizmin Aparatı FETÖ'nün Hain Darbe Girişiminde Yaşananlar" konulu panel düzenlendi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, 15 Temmuz Derneği tarafından Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Belgrad şubesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin anlatıldığı, "15 Temmuz Gecesi Emperyalizmin Aparatı FETÖ'nün Hain Darbe Girişiminde Yaşananlar" konulu panel düzenlendi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, 15 Temmuz Derneği tarafından Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Belgrad şubesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin anlatıldığı, "15 Temmuz Gecesi Emperyalizmin Aparatı FETÖ'nün Hain Darbe Girişiminde Yaşananlar" konulu panel düzenlendi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, 15 Temmuz Derneği tarafından Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Belgrad şubesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin anlatıldığı, "15 Temmuz Gecesi Emperyalizmin Aparatı FETÖ'nün Hain Darbe Girişiminde Yaşananlar" konulu panel düzenlendi.