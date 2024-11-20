Belgrad'da Eski Sava Köprüsü İçin Protesto Gösterisi

Belgrad'da Eski Sava Köprüsü'ne Sahip Çıkıldı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, İkinci Dünya Savaşı sırasında inşa edilen Eski Sava Köprüsü'nün yıkılma kararına tepki gösteren bir grup aktivist, köprüde protesto düzenledi. Aktivistler, 1942'de Naziler tarafından yapılan ve 100 yılı aşkın geçmişi bulunan bu köprünün tarihi niteliğiyle korunması gerektiğini savunuyorlar.

Protesto sırasında gerçekleşen olaylar

Bölgedeki yıkım çalışmalarına karşı çıkmak amacıyla toplanan grup, Belgrad'daki bir başka köprüye geçerek trafiği kapattı. Daha sonra yeniden Eski Sava Köprüsü'ne dönen aktivistler, kasım ayı başından beri yıkım kararına karşı sürekli olarak kamp yaptıklarını belirtti ve diğer vatandaşları da kampa katılmaları için çağırdılar.

Gösteri esnasında, Hareket Et Hareketi Başkanı Savo Manojlovic’in gözaltına alındığı ve sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. İçişleri Bakanı Ivica Dacic, kamu düzeninin bozulmasına müsaade edilmeyeceğini ve saldırganlık gösteren kişilerin gözaltına alınacağını duyurdu.

Eski Sava Köprüsü, Belgrad'da her gün binlerce insan tarafından kullanılan ve trafik akışını sağlayan önemli bir geçiş olarak bilinmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da İkinci Dünya Savaşı sırasında inşa edilen Eski Sava Köprüsü'nün yıkılma kararına karşı çıkan bir grup aktivist, köprüde gösteri düzenledi. Naziler tarafından Belgrad'da 1942'de inşa edilen ve kısa bir süre önce yıkım kararı verilen köprünün yaklaşık 100 yıllık olması nedeniyle tarihi olduğunu savunan grup, bu sabah başlayan yıkım çalışmalarına karşı çıkmak için toplandı. Grup, halk arasında "Alman Köprüsü" olarak da bilinen köprüye çok sayıda polisin gelmesi üzerine Belgrad'daki başka bir köprüye giderek trafiği kapattı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da İkinci Dünya Savaşı sırasında inşa edilen Eski Sava Köprüsü'nün yıkılma kararına karşı çıkan bir grup aktivist, köprüde gösteri düzenledi. Naziler tarafından Belgrad'da 1942'de inşa edilen ve kısa bir süre önce yıkım kararı verilen köprünün yaklaşık 100 yıllık olması nedeniyle tarihi olduğunu savunan grup, bu sabah başlayan yıkım çalışmalarına karşı çıkmak için toplandı. Grup, halk arasında "Alman Köprüsü" olarak da bilinen köprüye çok sayıda polisin gelmesi üzerine Belgrad'daki başka bir köprüye giderek trafiği kapattı.