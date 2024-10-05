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Belgrad'da Filistin'e Destek Gösterisi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Filistin için düzenlenen gösteride kalabalık, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 22:08
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 22:16
Belgrad'da Filistin'e Destek Gösterisi

Belgrad'da Filistin İçin Destek Gösterisi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, "Filistin Halkına Destek" adlı grubun düzenlediği büyük bir gösteri gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, "İsrail çocukları öldürüyor, ABD katilleri koruyor" yazılı pankartlar açarak, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeye çalıştı.

Filistin Halkının Durumu

Gösteriyi organize eden grup, yaptığı açıklamada, Filistin halkının son bir yıldır ciddi bir soykırıma maruz kaldığını belirtti. Ayrıca İsrail'in Lübnan'a yönelik yeni askeri saldırılar düzenlemeye başladığı hatırlatıldı.

Sırbistan'ın Rolü

Açıklamada, Sırbistan'ın da İsrail'e silah gönderen ülkeler arasında yer aldığını vurguladı ve bu durumu kınadıklarını ifade etti. Gösterinin ardından kalabalık, yoğun bir şekilde Savunma Bakanlığı'na yürüyerek protestolarını sürdürdü.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. "Sırbistan'da Filistin...

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. "Sırbistan'da Filistin Halkına Destek" isimli grup tarafından başkentteki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen gösteriye katılan kalabalık, "İsrail çocukları öldürüyor, ABD katilleri koruyor" yazılı döviz açtı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. "Sırbistan'da Filistin...

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. "Sırbistan'da Filistin Halkına Destek" isimli grup tarafından başkentteki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen gösteriye katılan kalabalık, "İsrail çocukları öldürüyor, ABD katilleri koruyor" yazılı döviz açtı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. "Sırbistan'da Filistin...

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. "Sırbistan'da Filistin Halkına Destek" isimli grup tarafından başkentteki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen gösteriye katılan kalabalık, "İsrail çocukları öldürüyor, ABD katilleri koruyor" yazılı döviz açtı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. "Sırbistan'da Filistin...

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. "Sırbistan'da Filistin Halkına Destek" isimli grup tarafından başkentteki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen gösteriye katılan kalabalık, "İsrail çocukları öldürüyor, ABD katilleri koruyor" yazılı döviz açtı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. "Sırbistan'da Filistin...

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. "Sırbistan'da Filistin Halkına Destek" isimli grup tarafından başkentteki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen gösteriye katılan kalabalık, "İsrail çocukları öldürüyor, ABD katilleri koruyor" yazılı döviz açtı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. "Sırbistan'da Filistin...

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. "Sırbistan'da Filistin Halkına Destek" isimli grup tarafından başkentteki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen gösteriye katılan kalabalık, "İsrail çocukları öldürüyor, ABD katilleri koruyor" yazılı döviz açtı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. "Sırbistan'da Filistin...

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. "Sırbistan'da Filistin Halkına Destek" isimli grup tarafından başkentteki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen gösteriye katılan kalabalık, "İsrail çocukları öldürüyor, ABD katilleri koruyor" yazılı döviz açtı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. "Sırbistan'da Filistin...

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. "Sırbistan'da Filistin Halkına Destek" isimli grup tarafından başkentteki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen gösteriye katılan kalabalık, "İsrail çocukları öldürüyor, ABD katilleri koruyor" yazılı döviz açtı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. "Sırbistan'da Filistin...

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. "Sırbistan'da Filistin Halkına Destek" isimli grup tarafından başkentteki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen gösteriye katılan kalabalık, "İsrail çocukları öldürüyor, ABD katilleri koruyor" yazılı döviz açtı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. "Sırbistan'da Filistin...

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. "Sırbistan'da Filistin Halkına Destek" isimli grup tarafından başkentteki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen gösteriye katılan kalabalık, "İsrail çocukları öldürüyor, ABD katilleri koruyor" yazılı döviz açtı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. "Sırbistan'da Filistin...

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. "Sırbistan'da Filistin Halkına Destek" isimli grup tarafından başkentteki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen gösteriye katılan kalabalık, "İsrail çocukları öldürüyor, ABD katilleri koruyor" yazılı döviz açtı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. "Sırbistan'da Filistin...

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. "Sırbistan'da Filistin Halkına Destek" isimli grup tarafından başkentteki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen gösteriye katılan kalabalık, "İsrail çocukları öldürüyor, ABD katilleri koruyor" yazılı döviz açtı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. "Sırbistan'da Filistin...

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. "Sırbistan'da Filistin Halkına Destek" isimli grup tarafından başkentteki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen gösteriye katılan kalabalık, "İsrail çocukları öldürüyor, ABD katilleri koruyor" yazılı döviz açtı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. "Sırbistan'da Filistin...

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. "Sırbistan'da Filistin Halkına Destek" isimli grup tarafından başkentteki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen gösteriye katılan kalabalık, "İsrail çocukları öldürüyor, ABD katilleri koruyor" yazılı döviz açtı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. "Sırbistan'da Filistin...

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. "Sırbistan'da Filistin Halkına Destek" isimli grup tarafından başkentteki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen gösteriye katılan kalabalık, "İsrail çocukları öldürüyor, ABD katilleri koruyor" yazılı döviz açtı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. "Sırbistan'da Filistin...

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. "Sırbistan'da Filistin Halkına Destek" isimli grup tarafından başkentteki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen gösteriye katılan kalabalık, "İsrail çocukları öldürüyor, ABD katilleri koruyor" yazılı döviz açtı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. "Sırbistan'da Filistin...

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. "Sırbistan'da Filistin Halkına Destek" isimli grup tarafından başkentteki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen gösteriye katılan kalabalık, "İsrail çocukları öldürüyor, ABD katilleri koruyor" yazılı döviz açtı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. "Sırbistan'da Filistin...

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. "Sırbistan'da Filistin Halkına Destek" isimli grup tarafından başkentteki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen gösteriye katılan kalabalık, "İsrail çocukları öldürüyor, ABD katilleri koruyor" yazılı döviz açtı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. "Sırbistan'da Filistin...

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. "Sırbistan'da Filistin Halkına Destek" isimli grup tarafından başkentteki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen gösteriye katılan kalabalık, "İsrail çocukları öldürüyor, ABD katilleri koruyor" yazılı döviz açtı.

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