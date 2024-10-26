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Belgrad'da 'Hariciyenin Yıldızı' Kitabının Tanıtımı Gerçekleşti

Tanju Bilgiç'in kaleme aldığı kitap, şehit Büyükelçi Galip Balkar'ı anmak için Belgrad'da tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 18:39
Belgrad'da 'Hariciyenin Yıldızı' Kitabının Tanıtımı Gerçekleşti

Belgrad'da 'Hariciyenin Yıldızı' Kitabı Tanıtıldı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen Uluslararası Kitap Fuarı'nda, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç tarafından yazılan 'Hariciyenin Yıldızı Şehit Büyükelçi Galip Balkar' adlı kitabın tanıtımı yapıldı.

Kültürel Bir Buluşma

Büyükelçi Bilgiç, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açılan stantta, Belgradlı okuyucularla buluşarak kitabıyla ilgili soruları yanıtladı ve eserini imzaladı. Bilgiç, kitabının Sırpçaya çevrileceğini ve bu etkinliğin Sırplar arasında büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Balkar Suikastının Tarihi Önemi

Bilgiç, suikastın eski Yugoslavya tarihinde bir ilki temsil ettiğini ifade etti. 9 Mart 1983 tarihinde, Ermeni terör örgütü JCAG üyesi iki saldırgan, Galip Balkar'a otomatik silahlarla saldırmış ve ağır yaralanan Balkar, iki gün sonra hayatını kaybetmiştir. Ayrıca, saldırı sırasında olay yerinde bulunan ve yaralanan bir öğrenci de yaşamını yitirmiştir.

Saldırganların Cezası

Saldırganlar Kirkor Levonyan ve Raffi Aleksandr, 9 Mart 1984 tarihinde yakalanmış ve yargılama sürecinin ardından her biri 20 yıl hapis cezası almıştır.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı'nda Türkiye'nin Moskova...

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı'nda Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in kaleme aldığı "Hariciyenin Yıldızı Şehit Büyükelçi Galip Balkar" isimli kitabın tanıtımı yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca açılan stantta Belgradlı okuyucularla bir araya gelen Büyükelçi Bilgiç, burada kitaba ilişkin soruları yanıtladı, kitapseverler için eserini imzaladı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı'nda Türkiye'nin Moskova...

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı'nda Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in kaleme aldığı "Hariciyenin Yıldızı Şehit Büyükelçi Galip Balkar" isimli kitabın tanıtımı yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca açılan stantta Belgradlı okuyucularla bir araya gelen Büyükelçi Bilgiç, burada kitaba ilişkin soruları yanıtladı, kitapseverler için eserini imzaladı.

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