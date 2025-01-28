Belgrad'da Öğrenciler, 24 Saatlik Hükümet Protestosunu Sonlandırdı

Belgrad'da Öğrencilerin 24 Saatlik Protestosu Tamamlandı

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde yaşanan tren kazasına tepkiler sürerken, başkent Belgrad'da öğrencilerin gerçekleştirdiği 24 saatlik yol kapatma eylemi sona erdi. Kazada 15 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, binlerce üniversite, yüksekokul ve lise öğrencisi, Belgrad'daki önemli kavşaklardan biri olan Autokomanda'da toplanarak hükümeti protesto etti.

Öğrenciler, eylemlerine dün yerel saatle 10.00'da başlayarak bu sabah 10.00'da dağıldı. Geceyi kavşakta geçiren öğrencilerin, eylemin sona ermesinin ardından çadırlarını topladı ve çevre temizliği yaptığı gözlemlendi.

Novi Sad'da Kazanın Ardından Protestolar

Öte yandan, Novi Sad'daki gösteriler sırasında bir grup öğrenci saldırıya uğrarken, bir üniversite öğrencisinin de ağır yaralandığı bildirildi. Olay sonrası, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Başbakan Milos Vucevic ve Meclis Başkanı Ana Brnabic ile düzenlediği basın toplantısında öğrencilere diyalog çağrısında bulundu.

Vucic, kazanın üzerinden 90 gün geçtiğine dikkat çekerek, "Sorumlular cezalandırılacaktır. Bizler yaşanan trajedinin ardından elimizden geleni yaptık. Öğrencilerin talep ettiği çoğu madde yerine getirildi," ifadelerini kullandı. Ayrıca, gözaltına alınanların serbest kalması yönündeki talepleri de değerlendirmek istediğini belirtti.

Kaza Hakkında Detaylar

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te gerçekleşen olayda, beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişi yaşamını yitirmiş ve 2 kişi ağır yaralanmıştı. Bu trajedi sonrasında, İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ve İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic istifa etmişti. Ayrıca, kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada, Bakan Vesic'in de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Olayın ardından öğrenciler ülke genelinde "Dur Sırbistan" sloganıyla protestolar düzenlemeye ve okullarda dersleri boykot etmeye başlamıştı.

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde tren istasyonunda 15 kişinin öldüğü kaza sonrası hükümete tepki gösteren öğrenciler, başkent Belgrad'daki en önemli kavşaklardan biri olan "Autokomanda"da 24 saatlik yol kapatma eylemini sonlandırdı.

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde tren istasyonunda 15 kişinin öldüğü kaza sonrası hükümete tepki gösteren öğrenciler, başkent Belgrad'daki en önemli kavşaklardan biri olan "Autokomanda"da 24 saatlik yol kapatma eylemini sonlandırdı.