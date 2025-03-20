Belgrad'da Uluslararası Otomobil Fuarı Başladı: 300'den Fazla Katılımcı

Belgrad'daki Uluslararası Otomobil Fuarı, 300'den fazla katılımcı ile kapılarını açtı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 18:57
Belgrad'da Uluslararası Otomobil Fuarı Başladı: 300'den Fazla Katılımcı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad, Uluslararası Otomobil Fuarı ile otomobil tutkunlarını bir araya getiriyor.

Belgrad'daki Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, 300'den fazla katılımcı ve 51'den fazla firma ile büyük bir heyecan yarattı. Ziyaretçiler, dünyaca ünlü otomobil markalarının en yeni araçlarını yakından görme fırsatına sahip.

Fuar Merkezi, bu yıl aynı zamanda Uluslararası Motosiklet Fuarı'na da ev sahipliği yaparken, 72 yeni model motosiklet de ziyaretçilerin beğenisine sunulmakta.

Proje koordinatörü Zoran Lupsic, yaptığı açıklamada, fuarda birçok otomobilin tanıtımının gerçekleştirildiğini belirtti. Ayrıca, Çinli firmaların da fuarda yer aldığını vurguladı.

Ziyaretçilere yönelik çeşitli avantajlar ve indirimlerin mevcut olduğunu söyleyen Lupsic, "Bazı doğrudan indirimler mevcut, yani otomobil fiyatlarında düşüşler var." dedi.

Otomotiv tutkunları için önemli bir etkinlik olan fuar, 26 Mart'a kadar açık kalacak.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını ziyaretçilerine...

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını ziyaretçilerine...

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.

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