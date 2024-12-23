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Belgrad Ormanı'nda İBB Ekiplerinin Tahliyesi Gerçekleşti

Belgrad Ormanı'nda işletme süresi sona eren İBB ekipleri tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan tahliye kararı geldi.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 16:28
Belgrad Ormanı'nda İBB Ekiplerinin Tahliyesi Gerçekleşti

Belgrad Ormanı'nda İBB Ekipleri Tahliye Edildi

Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin işletme süresi sona erdi. Ormanda bulunan İBB ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığı görevlileri tarafından yapılan tahliye bildirimine uyarak ormandan ayrıldı.

Tahliye Süreci

Tahliye sırasında İBB ekipleri, kendilerine ait eşyalarını kamyona yükleyerek ormandan çıkış yaptı. Ormanı korumak amacıyla bölgeye intikal eden polis ve zabıta ekipleri, süreç boyunca bekleyişlerini sürdürdü.

Sözleşme Durumu

İBB tarafından yapılan açıklamada, "Belgrad Ormanı'nın işletme yetkisi yıllar sonra İBB'den alındı. İBB'nin sözleşme dolmadan yaptığı 49 yıllık kiralama talebi reddedildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ile İBB Emlak Dairesi Başkanlığı arasında düzenlenen 127 maddelik kira sözleşmesinden kaynaklı hükümlerin eksiksiz yerine getirilmesine rağmen sözleşme uzatılmadı" denildi.

Tahliyenin başarılı bir şekilde tamamlandığı belirtilirken, ormanın işletilmesiyle ilgili hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.

Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı'nda işletme süresi sona eren İstanbul Büyükşehir Belediyesinin...

Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı'nda işletme süresi sona eren İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) ekipleri tahliye edildi. Ormana gelen Tarım ve Orman Bakanlığı görevlileri, işletme süresi biten İBB ekiplerine tahliye kararını bildirdi. İBB ekipleri de bunun üzerine kendilerine ait eşyaları kamyona yükleyerek götürdü.

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