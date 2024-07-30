Bella Hadid'den Adidas Reklamındaki Çıkarılmasına Yönelik Açıklama

Bella Hadid'den Açıklama

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, İsrail destekçilerinin baskısı sonucunda Adidas reklamından çıkarılmasının ardından sosyal medya üzerinden önemli açıklamalarda bulundu.

Reklamın Bağlamı Hakkında

Filistin kökenli Amerikalı model, reklamın tarihsel arka planını bilmediğini belirterek, "Filistin terörizmle eş anlamlı değil; bu reklam, istemeden de olsa kim olduğumuzu yansıtmayan bir olayı öne çıkardı" ifadelerini kullandı.

Antisemitizmle Mücadele ve Destek

Hadid, antisemitizmle mücadele etmeye devam edeceğini vurgularken, 1972 Münih Olimpiyatları olaylarının Filistinlilerin kurtuluşu ile ilişkilendirilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, "Korkunç bir trajediyle bağlantılı bir çalışmaya asla bilerek katılmam" dedi.

Önceki Durum ve Tepkiler

Hadid'in reklamdan çıkarılmasına neden olan olay, İsrail'in resmi X hesabından yapılan bir paylaşımda onun antisemitizmle suçlanması ve şiddet çağrısında bulunan biri olarak gösterilmesiyle başladı. Adidas sözcüsü, Hadid'in reklamda yer almasının trajik olaylarla bağdaştırıldığını ifade ederek özür diledi.

1972 Münih Olimpiyatları Olayı

Bu olay, 1972 Münih Olimpiyatları sırasında Filistinli bir örgütün Olimpiyat Köyü'nü basması ve 11 İsrailli sporcunun hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmıştır.