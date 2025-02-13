Bella Hadid, Filistin Destek Mesajıyla Dikkat Çekti

Bella Hadid'den Filistin İçin Güçlü Mesaj

Dünyaca ünlü Filistin kökenli Amerikalı model Bella Hadid, Instagram'dan yaptığı cesur paylaşımda "Filistin her zaman Filistinlilerin olacaktır" diyerek dikkat çekti.

Paylaşımında Filistin Sembollerine Yer Verdi

Hadid, Filistin direnişinin sembolü olan karpuz dilimi şeklinde boyanmış bir el resmi paylaştı. Elin üzerine yazılan "Filistin, Filistinlilere aittir." ifadesi, Hadid’in duruşunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Filistin Köklerine Vurgu Yaptı

Paylaşımında, Filistin'in daima Filistinlilere ait olduğunu vurgulayan Hadid, "Hep böyleydi ve her zaman öyle olacak" ifadelerini kullandı. Ünlü model, köklerinin "hiçbir güç, para ya da kişi tarafından sökülüp alınamayacağını" belirtti.

İnsan Hakları ve Özgürlük Vurgusu

Hadid, Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılardan etkilenen Filistinlilerin temel insan haklarına sahip olması gerektiğini ifade etti. "İstedikleri gibi gelip gitme özgürlüğünü hak ediyorlar. Atalarının yüzlerce yıldır üzerinde yaşadığı, sevdiği, ailelerini ve toplumlarını kurduğu topraklara bağlı kalmayı hak ediyorlar. Korku, aşağılanma ya da işgal altında kalmamalılar," diye ekledi.