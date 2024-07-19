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Bella Hadid'in yer aldığı Adidas reklam kampanyası, İsrail lobilerinin baskısıyla kaldırıldı!

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, İsrail karşıtı olduğu gerekçesiyle Adidas'ın reklam yüzü olduğu için İsrail destekçisi lobi gruplarının tepkisiyle karşılaştı. Adidas, tepkiler üzerine Hadid'in yer aldığı reklam kampanyasını geri çekerek özür diledi

Yayın Tarihi: 19.07.2024 19:21
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 19:21
Bella Hadid'in yer aldığı Adidas reklam kampanyası, İsrail lobilerinin baskısıyla kaldırıldı!

BELLA HADID'İN REKLAM KAMPANYASINA İSRAİL LOBİLERİNDEN TEPKİ

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, İsrail karşıtı söylemleri nedeniyle Adidas'ın reklam yüzü olmasıyla birlikte İsrail destekçisi lobi gruplarının hedefi haline geldi. Adidas, bu tepkiler üzerine Hadid'in yer aldığı reklam kampanyasını geri çekmek zorunda kaldı.

İsrail'in Filistin'e yönelik politikalarına karşı sessiz kalmayan ve sosyal medyada sıkça eleştirilerde bulunan Bella Hadid, Adidas'ın reklam yüzü olduktan sonra İsrail yanlısı grupların tepkisini çekti. Hadid'in, 1972 Münih Olimpiyatları'nda kullanılan ayakkabı reklamında yer alması, İsrail destekçisi lobi gruplarını harekete geçirdi.

İsrail yanlısı lobi grupları, sosyal medya üzerinden Bella Hadid ve Adidas'a yönelik eleştirilerde bulundu. Gruplar, Münih Olimpiyatları'nda 11 İsraillinin Filistinliler tarafından öldürüldüğünü hatırlatarak, Hadid'in bu olaylarla bağlantılı bir reklam kampanyasında yer almasını "antisemitizm ve İsrail karşıtlığı" olarak nitelendirdi. Bu tepkiler üzerine Adidas, Hadid'in yer aldığı reklam kampanyasını geri çekmek zorunda kaldı.

ADIDAS'TAN RESMİ AÇIKLAMA VE ÖZÜR

USA Today’e açıklama yapan Adidas sözcüsü, Bella Hadid'in 1972 Münih Olimpiyatları'nda kullanılan ayakkabının reklamında yer almasının neden olduğu "üzüntü ve sıkıntı" için özür dilediklerini belirtti. Sözcü, Hadid'in yer aldığı ayakkabı reklamının "trajik tarihi olaylar"la bağlantı kurulduğuna dikkat çekerek, reklamın bundan sonraki sürecinin gözden geçirileceğini ifade etti.

Adidas, Bella Hadid'in yer aldığı reklam kampanyasındaki tüm sosyal medya gönderilerini, İsrail destekçisi lobi gruplarından gelen yoğun tepkiler üzerine sildi. Şirket, bu adımla tepkileri yatıştırmayı ve yaşanan krizi yönetmeyi amaçladı.

HADID'İN FİLİSTİN DESTEKÇİSİ ÇALIŞMALARI

Bella Hadid, kız kardeşi Gigi Hadid ve ablası Alana Hadid ile birlikte Filistinlilere ait bağımsız bir film dağıtım, yapım ve finansman kuruluşu olarak tanımladığı Watermelon Pictures adlı bir şirket kurdu. Bu kuruluş, Filistin'in kültürel ve sanatsal değerlerini dünya çapında tanıtmayı ve Filistinli sanatçılara destek olmayı amaçlıyor.

Bella Hadid, sosyal medya hesaplarından İsrail'in Filistin'e yönelik politikalarını eleştirmeye devam ederken, destekçileri de modelin cesur duruşunu takdirle karşılıyor

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