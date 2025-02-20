Belucistan'da 7 Kişinin Öldüğü Saldırıyı BLA Üstlendi

Pakistan'da Silahlı Saldırı: 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, 18 Şubat'ta meydana gelen silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Saldırının sorumluluğunu Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) üstlendi. BLA, olayın gerçekleştiği Barkhan bölgesinde yolcu otobüsünden indirilerek öldürülen 7 kişinin, ordudan ve istihbarat servislerinden bağlantılı olduğunu iddia etti.

Yetkililerden Açıklama

Bölgedeki yetkililer ise bu iddiaları kesin bir dille reddederek, hayatını kaybedenlerin sivil vatandaşlar olduğunu açıkladı. İlgili yetkililer, yaklaşık 40 kişilik silahlı grubun Barkhan'daki otoyolda çok sayıda otobüs ve aracı durdurarak "kimlik kontrolü" yaptığını belirtti. Saldırganlar, bir otobüsten indirdikleri 7 yolcuyu silahla vurarak öldürdü.

Belucistan'daki Terör Sorunu

Pakistan genelinde silahlı saldırılar, özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde artış göstermektedir. Bu bölgelerde, Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduğunu iddia eden çeşitli silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivil halka yönelik saldırılarda bulunmaktadır.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve buradan saldırılarını organize ettiğini öne sürerken, Afganistan yönetimi bu iddialara karşı çıkıyor. Belucistan'da ise BLA'nın gerçekleştirdiği saldırılar, bölgede daha fazla dikkat çekmektedir. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve halkının bu bölgeyi yönetmesini talep eden bir hareket olarak biliniyor.