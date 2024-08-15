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Belucistan'da El Bombalı Saldırı: 1 Ölü, 10 Yaralı

Belucistan'da gerçekleşen el bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Ayrılıkçı BLA'nın düzenlediği belirtiliyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 10:23
Belucistan'da El Bombalı Saldırı: 1 Ölü, 10 Yaralı

Belucistan'da Saldırı Gerçekleşti

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, bir otelin önünde bulunan sivillere yönelik gerçekleştirilen el bombalı saldırıda, 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi ise yaralandı.

Ayrılıkçı Grupların Hedefi

Saldırının, Ketta kentinde bulunan bir otelin önünde yapıldığı belirtildi. Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) adlı ayrılıkçı grup, saldırının arkasında olduğu ifade ediliyor. Emniyet kaynakları, olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini, yaralananların hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Bağımsızlık Kutlamaları Sırasında Üçüncü Saldırı

Saldırı, Belucistan'da halkın ülkenin bağımsızlık yıl dönümünü kutladığı günlerde gerçekleşen üçüncü saldırı oldu. BLA, Pakistan hükümetine karşı bağımsızlık talep eden bir grup olarak, zaman zaman sivilleri ve güvenlik güçlerini hedef alıyor.

Yoksulluk ve Ayrılıkçı Hareketler

Belucistan, Pakistan'ın en büyük eyaleti olmasının yanı sıra, ülkenin en yüksek yoksulluk oranına da sahip. Eyalet, yıllardır merkezi hükümete karşı çıkan ayrılıkçı hareketlerin merkezi konumunda. İsyancılar, bölgede yaşayan halkın Belucistan'ın zengin yer altı kaynaklarından yeterince faydalanamadığını iddia ediyor.

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